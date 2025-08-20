Burkina Faso : le ministère de la Sécurité renforce les capacités de ses agents en matière de cybercriminalité

Ouagadougou, 20 août 2025 (AIB)- Le ministère de la Sécurité a initié, ce mercredi 20 août 2025, une session de formation sur la cybercriminalité au profit de son personnel, afin de mieux outiller les agents face à ce phénomène en constante évolution et de renforcer leurs capacités de prévention et de protection.

Représentant le ministre de la Sécurité à l’ouverture de la session, le commissaire divisionnaire chargé de mission, Émile Kadiogo, a salué l’initiative qui, selon lui, permettra aux bénéficiaires d’actualiser leurs connaissances et de se prémunir contre les menaces liées au numérique. « Cette formation ne profitera pas uniquement aux participants présents. Ceux-ci devront partager les acquis avec leurs collègues empêchés, mais aussi avec leurs proches et leurs communautés », a-t-il souligné.

Le commandant de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), Bantida Samiré Yoni, pour sa part, a rappelé que la cybercriminalité est une réalité qui englobe plusieurs types d’infractions et dont la compréhension est indispensable. « Pour se préparer à une menace, il faut d’abord la connaître. C’est pourquoi nous avons présenté la typologie des menaces existantes, tant en Afrique qu’au Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Selon lui, près de 60 % des victimes de cybercriminalité dans le pays le sont par ignorance. « Notre objectif est de sensibiliser et d’outiller davantage les usagers afin de réduire les risques et d’éviter les préjudices », a-t-il ajouté. Le commandant a également insisté sur l’importance du partage des bonnes pratiques de cybersécurité dans les milieux professionnels, familiaux et communautaires.

La BCLCC rappelle que la cybercriminalité, qualifiée d’« ennemi silencieux », constitue désormais la première menace mondiale, devant le terrorisme. Au Burkina Faso, le préjudice financier lié aux actes de cybercriminalité est estimé à plus de deux milliards de francs CFA, selon les données de la brigade.

Cette formation, qui s’est déroulée sur deux jours, doit permettre aux participants de devenir des relais en matière de sensibilisation et de prévention dans leurs différentes structures et au sein de leurs entourages.

