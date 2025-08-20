Accident de Nakambé : Les recherches d’éventuelles victimes reprendront demain

Ouagadougou, 20 août 2025 (AIB)-La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a annoncé la reprise, dès demain à l’aube, des recherches des passagers portés disparus après la chute d’un car plus tôt dans la journée dans le fleuve de Nakambé.

Selon les pompiers, aucun corps n’a été retrouvé dans le car après son extirpation des eaux, ce qui laisse penser que certains passagers ont été emportés par le courant.

Un premier bilan faisait état de deux morts et de neuf blessés.

Agence d’information du Burkina