Burkina : Le gouvernement met en garde contre la diffusion d’images et de fausses informations sur l’immersion patriotique

Ouagadougou, 20 août 2025 (AIB) – Le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, et la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) ont mis en garde, lundi, contre la diffusion d’images, de vidéos et d’informations erronées sur l’immersion patriotique en cours, appelant à plus de responsabilité de la part des élèves et des internautes.

Selon le communiqué conjoint, plusieurs contenus circulant sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques montrent des élèves en immersion dans diverses situations, parfois accompagnés de fausses informations visant à discréditer l’initiative et ses responsables. Ces pratiques constituent, selon les cas, des violations du droit à l’image, des atteintes aux données personnelles ou encore des délits de diffusion de fausses nouvelles, réprimés par le code pénal et la loi sur la protection des données à caractère personnel.

Le communiqué rappelle en outre que la détention de téléphones portables par les élèves pendant la période de l’immersion patriotique est strictement interdite, conformément à l’arrêté interministériel n°2025-00066 portant modalités et conditions d’accomplissement de ladite formation citoyenne.

Le ministère et la CIL invitent enfin les élèves, formateurs et usagers du numérique à faire preuve de responsabilité et de discipline, afin d’éviter tout acte susceptible de porter atteinte aux objectifs de l’immersion patriotique, qui vise à renforcer l’esprit de civisme, de solidarité et d’intégrité chez la jeunesse burkinabè.

Agence d’Information du Burkina