Burkina Faso : le gouverneur du Centre-Ouest rappelle l’importance des symboles nationaux et dresse le bilan des actions du gouvernement

Koudougou, 3 fév. 2025 (AIB) – La cérémonie mensuelle de montée des couleurs, organisée ce matin dans l’enceinte du Conseil régional du Centre-Ouest, a été l’occasion pour le gouverneur par intérim de la région, Adama Jean Yves Beré, de rappeler l’importance des symboles de la nation, tels que le drapeau, l’hymne, les armoiries et la devise. Il a insisté sur le fait que ces symboles représentent l’unité, la dignité et la liberté du peuple burkinabè.

Le gouverneur a également profité de cette tribune pour revenir sur l’actualité nationale et internationale de ces dernières semaines. Il a notamment évoqué le premier anniversaire du retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, saluant la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) comme une nouvelle ère pour la région. Il a également souligné la mise en circulation du nouveau passeport biométrique commun aux pays de l’AES et la rencontre entre le président du Faso et le président du Ghana, signe d’un nouveau départ dans la coopération entre les deux pays.

Sur le plan national, M. Beré a mis en avant les décisions prises par le gouvernement au cours du mois de janvier. Il a notamment cité la création de l’Institut des finances publiques du Burkina, le décret relatif à l’apurement de la dette sociale des enseignants, le recrutement de plus de 11 000 agents pour renforcer les services publics, le renouvellement du Fonds de soutien patriotique et le lancement de travaux d’aménagement et de stabilisation de routes urbaines (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou).

Le gouverneur a également salué la création d’une Task force Burkina Faso-Mali-Niger pour lutter contre le terrorisme au Sahel, ainsi que le bilan positif de l’opération « Casiers vides » visant à désengorger les tribunaux. Il a par ailleurs souligné le succès de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde et a évoqué les difficultés rencontrées par le personnel de santé au niveau du Centre hospitalier régional de Koudougou.

Enfin, le premier magistrat du Centre-Ouest a annoncé la suspension de l’association « Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso » et la dissolution des organes consulaires de la Chambre des métiers de l’Artisanat, dans le cadre d’une dynamique de refondation de l’État.

Il a terminé son discours en saluant les actions des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, et en donnant rendez-vous au mois de mars pour la prochaine cérémonie de montée des couleurs et pour la 29 ème édition du FESPACO.

