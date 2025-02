BURKINA-LERABA-MONTEE-COULEURS

Léraba/Montée du drapeau : Les enseignants appelés à s’investir pleinement à l’enseignement du civisme aux élèves

Sindou, 03 fév. 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Education primaire, Souro Sanon, a appelé, le lundi 03 février 2025, les enseignants à s’investir d’avantage pour amener les élèves à s’approprier les valeurs d’éducation civique et morale qu’ils leurs enseignent. C’était lors de la montée solennelle des couleurs nationales dans l’enceinte de la direction provinciale de l’éducation de la Léraba.

Pour être en phase avec l’institutionnalisation de la cérémonie de montée du drapeau dans les services publics, tous les premiers du mois, la direction provinciale en charge de l’Education de la Léraba, a organisé ce lundi 03 février 2025 ladite cérémonie dans son enceinte.

La cérémonie a connu la participation des enseignants et des élèves des écoles centres ‘’A’’, et ‘’B’’ et ceux du non formelle de la commune de Sindou.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire, Souro Sanon, a appelé les enseignants à s’investir d’avantage pour amener les élèves à s’approprier les valeurs d’éducation civique et morale qu’ils leurs enseignent, les amener à l’éveille patriotique, d’être prêt à s’engager et à défendre la nation.

« Veuillez écouter les conseils de vos enseignants et de vos parents puis apprendre sérieusement vos leçons », a-t-il indiqué.

Souro Sanon, a aussi invité les acteurs sur le terrain à se donner pleinement dans la mise en œuvre des nouvelles reformes éducatives en cours dans le système éducatif.

Agence d’information du Burkina

