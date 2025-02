Burkina/Évaluation des ministres : 92% du contrat d’objectif réalisé au ministère de la sécurité en 2024

Ouagadougou, 13 fév. 2025 (AIB)- Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana a affirmé jeudi que son département a exécuté 92% de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministère en 2024.

Le niveau d’exécution du contrat d’objectif du ministère de la sécurité qui se chiffre à 92% est excellent et interpellateur à la fois, a déclaré le chef de la Sécurité, Mahamadou Sana a l’issue de son entretien avec le premier ministre.

A en croire le ministre, en dépit du niveau d’exécution des objectifs, des efforts doivent consentis pour améliorer davantage le taux de réalisation du contrats d’objectifs en 2025.

Dans ce sens, le chef du gouvernement <<nous a instruit de durcir lutte contre la corruption au niveau de notre département et de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme>>, a-t-il confié.

Par ailleurs, M. Sana a « réitéré ses propos selon lesquels «la récréation est terminée ».

«Nous avons mis en place notre dispositif zéro tolérance parce qu’actuellement il n’y a plus de frontière entre les actes de déstabilisation et le terrorisme.

Le ministre Sana a assuré que son département a été instruit de déployer tous nos moyens pour que tout acte de déstabilisation soit sanctionné à la hauteur du forfait.

En 2024, le ministère de la Sécurité était chargé de renforcer la sécurité intérieure et la défense du territoire, améliorer la sécurité routière et sauvegarder le patrimoine routier.

Agence d’information du Burkina

YOS/DM/ata