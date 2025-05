Burkina-Education -Nationale-MCS-PSDEBS

Burkina/Education : 1910 établissements rouverts en 2024 au profit de plus 400 milles élèves

Ouagadougou, 5 mai 2025 (AIB)- Le secrétaire général du ministère de l’éducation de base de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN), Ibrahima Sanon, a annoncé qu’au cours de l’année 2024, 1910 établissements des zones reconquises ont été rouverts et ont permis à plus de 400 milles élèves de reprendre le chemin de l’école.

En outre, plus de 49 000 centres et classes ont été ouverts. Ce qui a permis à plus de 4 400 000 élèves de pouvoir aller en classe, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du ministère de l’éducation base de l’alphabétisation s’exprimait lundi 5 mai 2025 lors du lancement des travaux de la troisième mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire (PSDEBS) de l’année 2024.

Selon Ibrahima Sanon, la mise en œuvre du PSDEBS connait une avancée significative avec un taux de réalisation de 84,72%.

Malgré ces avancées, M. Sanon a indiqué quelques défis restent à relever à savoir la reprise des cours dans toutes les zones reconquises, le renforcement de l’éducation au niveau des zones de réplique et des zones à fort de défis sécuritaires et la mobilisation des ressources pour accompagner le système éducatif.

Prévue du 5 au 9 mai 2025, cette rencontre permettra de réaliser le suivi de l’évolution du sous-secteur de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire en faisant le bilan technique et financier des activités menées en 2024.

Cette mission conjointe de suivi de la mise œuvre du PSDEBS se tient en collaboration avec les partenaires financiers et techniques.

Pour la cheffe de file des partenaires techniques et financiers, (PTF) Celeste Staley, au regard du contexte mondial, la mobilisation des ressources est certes difficile, mais les partenaires sont engagés à accompagner le gouvernement dans ses efforts en faveur d’une éducation de qualité pour tous les enfants du Burkina Faso.

Cette rencontre selon elle, est une opportunité pour les PTF de voir l’ensemble des progrès PSDEBS et les défis à relever.

Agence d’information du Burkina

BAK/YOS