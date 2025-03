Burkina-Nation-Situation-Discours

Burkina : Deux millions de personnes vulnérable ont bénéficié des appuis alimentaires (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB) -Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a indiqué vendredi, lors de son discours devant la représentation nationale sur la situation de la Nation, que l’Etat a apporté une assistance alimentaire à près de deux millions de personnes vulnérables et à 108 ménages au Burkina Faso.

« Une assistance alimentaire a été apportée à près de deux millions de personnes vulnérables et 108.000 ménages ont bénéficié́ d’articles ménagers essentiels », a affirmé le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le Premier ministre a précisé que des appuis en logement et en abris d’urgence ont été également apportés à 23.000 Personnes déplacées internes (PDI) et à plus de 45.000 ménages vulnérables.

Le patron de l’exécutif burkinabè était vendredi à Ouagadougou devant les députés pour son exposé sur la situation de la Nation.

A l’en croire, la mise en œuvre de grands projets d’investissement tels que le Projet d’appui au développement des économies locales (PADDEL), le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTUR) et le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du sahel (PCRSS), ont permis la réalisation de près de 500 infrastructures socioéconomiques dans la quasi-totalité́ des 13 régions du pays.

« En faveur de l’autonomisation économique des jeunes et des femmes, près de 91.000 personnes ont bénéficié́ de crédits pour le financement de leurs activités », a fait remarquer le Premier ministre.

Jean Emmanuel Ouédraogo a aussi révélé que 30 000 femmes appartenant à des organisations féminines ont été dotées en technologies et matériels de production, de transformation et de conservation de produits agro-sylvo-pastoraux.

Il a par ailleurs noté que la mise en œuvre de ces actions, combinée à la dynamique de reconquête et de sécurisation du territoire, a permis à ce jour, la réinstallation progressive de plus de 1 014 000 PDI dans près 700 localités du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

NO/wis