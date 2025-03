Burkina-Nation-Situation-Discours

Burkina : « Les deux premières années de mise en œuvre de l’initiative Présidentielle et du plan opérationnel pour la souveraineté́ alimentaire donnent déjà̀ des résultats très satisfaisants (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)-Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué ce vendredi, que les deux premières années de mise en œuvre de l’initiative Présidentielle et l’élaboration d’un plan opérationnel pour la souveraineté́ alimentaire et la création d’emplois décents dans le secteur agropastoral, dénommé́ « Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 » donnent déjà̀ des résultats très satisfaisants.

Le chef du gouvernement a souligné que la souveraineté́ alimentaire, symbole d’une indépendance réelle, est pour le gouvernement un objectif majeur. C’est pourquoi, poursuivra-t-il, dès son arrivée à la tête de l’État, le capitaine-president Ibrahim Traoré, a engagé́ l’initiative Présidentielle pour la production agricole.

Il a promis que « cette initiative sera consolidée et intensifiée d’année en année afin qu’elle puisse contribuer, dans un bref délai, à notre souveraineté́ alimentaire ».

Il a rappelé qu’ « en plus de l’initiative Présidentielle, un plan opérationnel pour la souveraineté́ alimentaire et la création d’emplois décents dans le secteur agropastoral, dénommé́ « Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 a été élabore »́. « Les deux premières années de mise en œuvre donnent déjà̀ des résultats très satisfaisants », a-t-il informé.

Ce plan « ambitieux de 592 milliards de francs CFA, permettra au Burkina Faso d’amorcer sa souveraineté́ alimentaire et la création de milliers d’emplois décents dans le secteur agro-pastoral », a-t-il souligné.

Cette offensive requiert selon lui, « la mobilisation de ressources publiques et une forte contribution du secteur privé pour produire des millions de tonnes de riz, de maïs, renouveler des superficies de vergers, relancer la production de blé́ et l’élevage ».

Le chef du gouvernement a fait savoir que « les actions menées dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique ont permis d’accroitre et de réhabiliter les aménagements agricoles, d’étendre les quantités de fertilisants, de semences améliorées, de matériels agricoles mis à la disposition des producteurs à prix subventionné ».

Il a rappelé qu’au « cours de la campagne agricole écoulée, 48.600 hectares ont été emblavés gratuitement au profit d’agriculteurs grâces à des centaines de tracteurs acquis par l’État.

Tous ces efforts conjugués ont permis, a-t-il poursuivi « une production record de plus 6 millions de tonnes de céréales enregistrée au cours de la campagne agricole écoulée, contre 5 millions de tonnes la campagne précédente ».

En faveur de la production animale, des noyaux reproducteurs de volaille et de petits ruminants ont été distribués aux éleveurs. « Au total 36 millions de têtes de volaille, de bovins et de caprins ont été vaccinés contre les maladies courantes », a-t-il soutenu.

Pour remédier aux entraves à notre souveraineté́ alimentaire plusieurs sociétés et structures ont été créées notamment le fonds « Dumu KaFa » pour améliorer l’accès des producteurs aux crédits, la Société́ Burkinabè des Intrants et Matériels Agro Pastoraux (SOBIMAP), la Centrale d’Achat des Médicaments Vétérinaires (CAMVET) et du Centre de Perfectionnement et de Multiplication des Animaux Performants (CPAMAP), a-t-il cité.

A cela, le chef du gouvernement a ajouté, les sociétés « Faso Guù lgo » et « Faso Kossam » en vue d’accroître la production d’aliments de bétail et de redynamiser le secteur de la production de lait et l’Office National des Barrages et des Aménagements Hydroagricoles (ONBAH) pour accompagner les efforts de l’État dans la construction et la ré habilitation de barrages hydroagricoles.

Agence d’information du Burkina

WIS/az