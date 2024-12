Burkina-Décès-Inhumation-Condoléances

Burkina/Décès Djanguinaba Barro, Des ministres au chevet de la famille du disparu

Bobo-Dioulasso, 19 déc. 2024 (AIB) – Une délégation gouvernementale a présenté, le jeudi 19 décembre 2024 à Bobo-Dioulasso, les condoléances du chef de l’État à la famille de l’opérateur économique Djanguinaba Barro, décédé le 16 décembre dernier.

Djanguinaba Barro est décédé le 16 décembre 2024 à Bobo-Dioulasso et a été inhumé le lendemain dans son village natal de Dieri, dans la province du Kénédougou.

Une délégation gouvernementale, mandatée par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est rendue auprès de la famille du défunt pour lui témoigner soutien et compassion.

Cette délégation était composée du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Zerbo, et du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda.

Selon leur porte-parole, Émile Zerbo, les ministres ont été envoyés par le chef de l’État pour rendre hommage à un homme dont les actions ont marqué le développement économique du pays.

« Djanguinaba Barro a été un opérateur économique infatigable, dont la contribution à l’essor de notre économie n’est plus à démontrer », a-t-il souligné.

« Nous sommes venus présenter les condoléances et la compassion des plus hautes autorités à la famille de Djanguinaba Barro. Qu’il repose en paix et intercède pour la nation burkinabè », a ajouté Émile Zerbo.

Le représentant de la famille, Karim Barro, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour cette démarche qui, selon lui, apporte un véritable réconfort.

« Nous remercions le chef de l’État, le Premier ministre et l’ensemble de son gouvernement pour le soutien et le réconfort qu’ils nous apportent en ce moment douloureux. Nous sommes d’autant plus touchés que le président du Faso a même publié un communiqué pour rendre hommage à notre père », a-t-il déclaré.

Karim Barro a également rappelé le vœu le plus cher de son père : voir les Burkinabè vivre dans la paix et la cohésion.

Il a profité de l’occasion pour rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le front, affirmant, comme le disait souvent son géniteur, que « la victoire contre les forces du mal n’est pas loin».

Agence d’information du Burkina (AIB)

