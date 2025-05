Burkina/Concours artistiques des talents scolaires de Ouagadougou : Le lycée Rimvougré sacré champion en sketch et en chanson

Ouagadougou, 4 mai 2025 (AIB) – Le festival Dam Kania a refermé ses portes dimanche avec la remise des prix aux lauréats du Concours artistique des talents scolaires de Ouagadougou (CATSO), où le lycée municipal Rimvougré a été sacré champion en sketch et en chanson.

Premier en sketch et en chanson, le lycée municipal Rimvougré a reçu, le dimanche 4 mai 2025, au Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA), la somme de 150 000 FCFA ainsi qu’une attestation pour chacun des deux prix.

Également lauréat en orchestre, en slam et en chanson, le lycée a obtenu le 3e prix, d’un montant de 75 000 FCFA, accompagné d’une attestation, soit un total de 225 000 FCFA pour les trois catégories.

Le lycée Rimvougré a ainsi reçu au total la somme de 525 000 FCFA et des attestations pour l’ensemble de ses distinctions.

Selon le jury, le Juvénat Garçon Saint Camille a été désigné meilleur orchestre et a reçu une attestation et la somme de 150 000 FCFA.

Dans les catégories slam et danse, le lycée Nelson Mandela et le lycée privé Le Technicien ont remporté le premier prix, composé d’une attestation et de la somme de 150 000 FCFA chacun.

Les deuxièmes prix en orchestre, en sketch et en slam sont revenus respectivement à l’Association musicale des enfants du monde (AMEM), au lycée municipal Paspanga et au lycée Gabriel Tabourin.

Quant à l’Institut national de formation artistique et culturelle (INAFAC) et au lycée Émergence C, ils ont remporté le 2e prix dans les catégories chanson et danse.

Tous ces lauréats du 2e prix ont bénéficié, de la part des organisateurs, d’une attestation et d’une enveloppe de 100 000 FCFA.

Il faut noter que les élèves ont rivalisé de talents à travers, entre autres thématiques, la résilience scolaire, le patriotisme, l’éducation et la culture.

Le représentant du ministre en charge de la Culture, le chargé de mission Dr Jean Noël Bonkoungou, a félicité les élèves pour leur talent, ajoutant que le festival Dam Kania est un cadre d’inculcation des valeurs culturelles du Burkina Faso aux élèves.

Saluant l’initiative, Dr Bonkoungou a indiqué que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir toute action entrant dans le cadre de l’éducation et de la formation citoyenne des élèves, pour une bonne relève.

« Quand vous investissez dans le capital humain, c’est la clé du développement d’une nation », a-t-il soutenu, tout en encourageant les organisateurs à poursuivre l’activité, au vu de son importance pour les jeunes.

Le directeur général du Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA), Abraham Ouesséna Abassagué, a émis le vœu de pouvoir étendre le concours à tous les lycées du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata