Boulgou : 13 membres élus au Conseil d’école du lycée départemental de Bittou

Bittou, 8 septembre 2025 (AIB) – Le lycée départemental de Bittou a tenu lundi sa première assemblée générale, au cours de laquelle un Conseil d’école de 13 membres et un comité de contrôle de trois membres ont été élus, en remplacement de l’ancienne Association des parents d’élèves (APE).

La rencontre a rassemblé des leaders coutumiers et religieux, des représentants des services techniques, des comités de développement villageois, du personnel enseignant, ainsi que des parents d’élèves et des élèves.

Selon le proviseur de l’établissement, Isidore Saré, le nouveau Conseil d’école aura pour missions de mobiliser la communauté autour des activités scolaires, de développer des stratégies de mobilisation de ressources financières et matérielles, et de sensibiliser les parents à la scolarisation et à la participation à la vie de l’école.

« Mes attentes sont nombreuses. Je souhaite que le bureau s’implique pleinement dans la mobilisation des parents autour des questions pédagogiques et disciplinaires, ainsi que pour l’épanouissement des apprenants », a déclaré M. Saré, qui a salué la forte mobilisation des leaders et des parents.

Élu président du Conseil d’école, Ibrahim Maïga a exprimé sa gratitude et appelé ses collègues à relever collectivement les défis. « Je remercie le personnel de l’établissement et tous les acteurs pour la confiance placée en moi », a-t-il ajouté.

Les anciens responsables de l’APE ont, pour leur part, salué la mise en place du nouveau bureau et encouragé ses membres à réussir leur mission.

Agence d’information du Burkina

