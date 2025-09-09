Burkina/Zondoma-Football-Coupe-Jeunesse

Zondoma/Coupe de la jeunesse du Zondoma: EROH Fc triomphe de Miche d’Or

Gourcy, 7 sept. 2025 (AIB)- L’équipe EROH Fc de Gourcy a remporté la finale de la VIIème édition de la Coupe de la Jeunesse du Zondoma jouée ce samedi 6 septembre 2025 à la place de la nation de Gourcy face à Miche d’Or de Ouahigouya.

Après un nul d’un (01) but partout à la fin du temps réglementaire, il a fallu l’épreuve des tirs aux buts pour voir l’équipe de EROH Fc prendre le dessus sur Miche d’Or venue de Ouahigouya sur la marque de 2 buts à zéro. Avec cette victoire arrachée de haute lutte, EROH Fc de Gourcy repart avec le trophée de la VIIème édition du tournoi de la Jeunesse organisé par l’Association Jeunesse Tilgré du Zondoma (AJT). En plus du trophée elle a été récompensée par une somme de 150 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon et des médailles en laissant pour son adversaire une somme de 100 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon et des médailles.

Au total, 16 équipes de Ouahigouya, Gourcy et de Yako ont pris part cette édition débutée le 9 août dernier. Pour le président de l’association, Boukari Ouédraogo, c’est un objectif atteint pour cette compétition qui, une fois de plus a permis à la jeunesse de la Région de Yaadga de communier autour de leur sport favori ; le football. La présente édition qui avait pour thème : « Jeunesse unie et engagée pour un Burkina de paix et de prospérité » était placée sous la présidence du Haut- Commissaire de la province du Zondoma Aboubacar Sidiki Nabé.

Il était entouré du Député à l’ALT Yssoufou Ouédraogo dit Kitoko et de bien d’autres personnalités venues rehausser l’éclat de la cérémonie. Pour marquer leur engagement patriotique une mobilisation de fonds a été initiée par les organisateurs et a permis de récolter la somme de 75 425 frcs au profit des forces combattantes de la province. À cela s’est ajoutée une contribution de deux millions de francs en carburant pour les FDS et les VDP de la part de El Adj Arouna Ouédraogo PDG de Établissements Teega Wendé un natif de Gourcy.

