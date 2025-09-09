Burkina-Poni-Immersion-Patriotique-Cérémonie-Clôture

Poni/Immersion patriotique : 2040 nouveaux bacheliers bouclent un mois de formation

Gaoua, 9 sept. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a présidé ce mardi matin, à la place de la Nation de Gaoua, la cérémonie de clôture de la première promotion de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, en présence des autorités administratives, militaires, coutumières ainsi que des parents d’élèves.

Sur un effectif initial de 2200, ce sont 2040 bacheliers qui ont pris part à cette première immersion patriotique obligatoire. L’initiative, voulue par les plus hautes autorités, entend forger un citoyen nouveau, discipliné, patriote et engagé pour l’intérêt supérieur de la Nation.

Durant un mois, les immergés ont suivi 111 heures de formation réparties en 11 modules portant notamment sur l’ordre, la discipline, l’identité nationale, le patriotisme, la lutte contre l’extrémisme violent, le renseignement, l’hygiène, le civisme, la sécurité numérique et l’entrepreneuriat.

Le représentant des immergés, Abraham Hien, a rappelé que cette formation a permis aux participants d’acquérir non seulement des connaissances et des compétences, mais aussi des valeurs essentielles telles que l’honneur, le civisme, la discipline, le patriotisme et le vivre-ensemble.

Confiant dans la qualité de l’encadrement reçu, il a assuré que les immergés mettront en pratique les enseignements acquis pour contribuer efficacement au développement du Burkina Faso.

Au nom de ses camarades, il a réaffirmé l’engagement de la promotion à ne pas décevoir et a adressé des remerciements appuyés aux formateurs, aux autorités et aux populations locales pour leur accompagnement et leur hospitalité.

S’adressant aux participants, le gouverneur Siaka Barro a souligné que « la clôture de cette immersion n’est pas la fin d’un chemin, mais le début d’un engagement concret », avant d’inviter les nouveaux bacheliers à mettre en pratique les valeurs acquises au sein de leurs familles, de leurs communautés et bientôt dans les universités.

Le gouverneur a salué l’engagement des parents, des acteurs de la société civile et de l’ensemble des populations du Djôrô pour la réussite de cette initiative, tout en rappelant que « la jeunesse n’est forte que lorsqu’elle est soutenue par toute la communauté ».

La cérémonie a été marquée par une remise d’attestations aux immergés et une parade.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata