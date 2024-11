CYCLISME-BFA-AFR-EUR-SPORT-FBC-FASO-TOUR2024

8e étape Tour du Faso 2024 : balade de santé marocaine

Yako, 1er nov. 2024 (AIB) – Les Lions de l’Atlas cyclistes du Maroc ont encore enregistré vendredi à Yako, une victoire d’étape, la 3e depuis le début de la compétition, par l’entremise d’El Alouani Driss en solitaire, plaçant l’équipe du royaume chérifien au-devant de la scène de la petite reine burkinabè.

El Alouani Driss a franchi la ligne d’arrivée en solitaire à Yako, parcourant les 116,160km entre Ouagadougou et Yako en 2 h 38 mn 59 secondes, soit une vitesse moyenne de 43,838km/h, devançant le Russe Anton Popov et le Belge Lance De Cabooter de 9 et 10 secondes respectivement. Le premier des Burkinabè de cette étape, Souleymane Koné est arrivé 7e après 11 secondes de retard.

Alors qu’au top de départ dans la capitale burkinabè, on ne présentait pas une victoire du Maroc, Burkinabè, Russes et Belges ayant animé la course.

A sabtenga déjà, six coureurs dont quatre Burkinabè avaient tenté une échappée. Il s’agit du capitaine des Etalons cyclistes Harouna Ilboudo, du Béninois Rémi Sowou, du Camerounais Kossoko Sadikou Jérémie, des Burkinabè Issouf Ilboudo, Bamassi Soulama et Salif Yarbanga. Ils ont été repris mais 4 autres avaient coupé leur bon de sortie à Yaktenga dont Harouna Ilboudo, De Boes Timmy (Belgique), Wahabou Bouda et Boureima Nana du Burkina Faso.

C’est après cette échappée que les Marocains qui mènaient le peloton ont commencé à organiser la chasse aux fuyards. Le Russe Anton Popov qui avait rejoint le groupe de tête, remporte le premier sprint intermédiaire de Laye devant le Belge Timmy De Boes et le Malien Tiémoko Diallo.

Le capitaine des Etalons cyclistes Harouna Ilboudo qui a été combatif tout au long du parcours, enlève le 2e point chaud d’Arbolé devant ses compatriotes Boureima Nana et Wahabou Bouda avant que l’échappée ne soit reprise.

Le Belge Timmy De Boes, un des baroudeurs du jour, tente lui aussi sa chance et s’échappe, creusant un écart de 52 secondes. Il sera également rattrapé à cause du rythme imprimé par les Russes à l’arrière, à 15 km de Yako.

Dès l’instant les Lions de l’Atlas cyclistes prennent les choses en main. Un des lieutenants du maillot jaune, celui qui allait remporter l’étape du jour, El Alouani Driss, place une puissante attaque et dynamite la tête de la course à 200m de l’arrivée. Ses concurrents n’auront pas les jambes nécessaires pour le suivre. Il s’impose donc en roue libre.

Après Tenkodogo, Banfora, c’est Yako qui souri au Maroc. Le maillot jaune est donc bien protégé. Son porteur, El Kouradji Mohcine est à 11 secondes de son compatriote El Alouani Driss et 16 secondes de El Arbaoui Adil. Le Camerounais Kamzong Abossolo Clovis est à 2mn23 secondes pendant que le Burkinabè Bamassi Soulama s’éloigne plus, à 2mn 59 secondes.

El Alouani du Maroc porte désormais le 2e maillot le plus recherché, le vert aux points, devant le Russe Anton Popov. Le Russe Mamyr Stash détient le maillot des points chauds devant le Camerounais Kossoko Sadikou Jérémie.

Le Maroc reste la meilleure équipe du Tour devant le Cameroun, l’équipe Flanders de la Belgique et l’équipe nationale A du Burkina Faso. La 9e et avant dernière étape la plus longue de la compétition se dispute samedi entre Kombissiri et Kaya (145,800km).

Agence d’information du Burkina

as/ata