Burkina/Agriculture : Les femmes de Zongo ont reçu leur joyau promis par le Capitaine Ibrahim Traoré

Loumbila, 1er mai 2025 (AIB) – Le Directeur de cabinet de la présidence du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH, a inauguré ce jeudi 1er mai 2025 le nouveau site maraîcher des femmes du village de Zongo, dans la commune de Loumbila. Il réalise ainsi une promesse du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré, faite il ya moins d’un mois.

Ce site, entièrement aménagé et équipé de matériel moderne et de haute qualité, est le fruit d’une promesse faite par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa visite surprise aux femmes de Zongo à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars dernier.

Les femmes de la coopérative auront désormais le privilège d’exploiter un périmètre irrigué clôturé de 3,75 hectares, comprenant un château d’eau de 10 m³ alimenté par deux forages de 11 m³ et 7 m³, ainsi que 15 bassins de rétention d’eau. À cette occasion, en marge de la réception des travaux d’aménagement du site, elles ont reçu des intrants et du matériel de travail.

Selon le Directeur de cabinet de la présidence du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH, ce 1er mai, ils sont venus constater, avec beaucoup de satisfaction, l’ensemble des travaux réalisés, et doter ces braves femmes de Zongo d’outils pour leur permettre un redémarrage.

« Le chef de l’État a donné sa parole, il l’a tenue. Et vous, maintenant, vous allez tenir la vôtre, parce que vous lui avez demandé de vous accompagner. Aujourd’hui, c’est chose faite, donc vous allez pouvoir produire continuellement », a-t-il ajouté.

La présidente de l’association, Ouédraogo Élise a exprimé sa joie.

« Nous sommes convaincues que notre président est un homme qui aime son peuple, qui aime travailler et qui soutient ceux qui se battent. Cette réalisation a été faite au nom des femmes, mais c’est un don qui sera bénéfique à toute la commune de Loumbila. Nous lui avons demandé un certain nombre de choses lorsqu’il est venu ici, et il nous a promis. C’est chose faite, et nous sommes très satisfaites. Ces réalisations viennent améliorer les conditions de travail et de vie de nous, les femmes du village, et nous ne pouvons que lui dire merci. Que Dieu le bénisse et l’accompagne dans ses œuvres », a-t-elle indiqué.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata