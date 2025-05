Soutien au président : le Centre-Nord mobilisé à Kaya

Kaya, 30 avril 2025, (AIB) – l’instar des autres localités du territoire national, la région du Centre-nord a manifesté son soutien au président du Faso le 30 avril 2025 au cours d’un grand meeting à la Place du défilé à Kaya.

Venus des quatre coins de la region à l’appel de la coordination régionale des associations de veille citoyenne hommes, femmes, jeunes et enfants ont pris d’assaut la place du défilé de Kaya le mercredi 30 avril 2025. Le grand meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso placé sous la présidence du Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur, président de la délégation spéciale régionale du Centre-Nord, a débuté par des bénédictions des coutumiers par la voix du naaba Tigré, chef de Kaya.

Entre des animations musicales et slogans de soutien, les intervenants Issa Lagvaré, chargé de mission a la présidence, Joseph Bamogo, porte parole de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, Bahadio Karim, porte-parole de la communauté, Bembamba Hamado, représentant des provinces de la région, Pasteur Marc Ouédraogo, porte-parole des religieux, pafadnam Fati, porte-parole des femmes, le manenyam naaba de naaba Koom du Sanmatenga représentants des wahiyan,8

ont tour a tour dénoncé la sortie du général américain et ont réitéré le soutien inconditionnel des populations de la région du Centre-Nord au président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré dans la quête d’une indépendance royale pour le Burkina Faso.

« Nous avons eu des messages qui rassurent. » S’est réjoui le gouverneur, président de la cérémonie. Estimant que chaque pas debla transition vers une indépendance totale du pays, chaque victoire d’étape fera inmancablement des jaloux sous d’autres cieux, le Colonel-Major a appelé les veilleurs a plus de vigilance et aussi à s’engager véritablement pour l’ordre et la discipline.

Ce fut l’occasion pour eux d’interpeller tous ceux qui entretiendraient des relations avec les terroristes.

Sawadogo secrétaire général de la CNAVC du Centre-Nord à livré la déclaration commune dans une ambiance de désapprobation des propos du général américain.