Mali–Burkina–Sports–Stade–Rénovation–Inauguration

Mali : Le stade Ouezzin Coulibaly rénové et inauguré

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB) – Le stade Ouezzin Coulibaly (du nom du premier dirigeant voltaïque) a été rénové par les autorités maliennes et inauguré ce lundi à Bamako par le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, rapporte la télévision publique malienne.

« D’un seul stade homologué, le Mali est aujourd’hui passé à cinq stades homologués, et très bientôt, nous en compterons sept. Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a montré toute sa volonté politique de soutenir le milieu sportif », a affirmé le ministre Abdoul Kassim Fomba au micro de la télévision publique malienne.

Le chef du département des Sports s’exprimait lundi après avoir présidé la cérémonie d’inauguration du stade Ouezzin Coulibaly, placée sous le haut patronage du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta.

Désormais doté d’une capacité d’accueil de 3 086 places, le stade Ouezzin Coulibaly répond aux normes internationales les plus strictes, offrant ainsi aux sportifs et au public une infrastructure moderne de haut niveau. Il s’agit du dixième stade rénové du pays.

Le directeur du stade, Zoumana Fané, s’est réjoui de cette rénovation et de son inauguration : « C’est une satisfaction totale. L’État a investi d’importantes sommes dans ce stade. Il nous appartient maintenant de bien le gérer », a-t-il souligné.

Les travaux entrepris ont permis de doter le stade d’installations modernes et conformes aux exigences actuelles du sport de haut niveau : vestiaires, tribunes, pelouse, équipements d’entraînement et dispositifs d’accueil pour le public.

Le stade Ouezzin Coulibaly a bénéficié de trois rénovations majeures : une première en 2001 pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), une deuxième en 2010, et la troisième en 2025.

Le stade a été baptisé à l’indépendance du Mali en 1960 par le président Modibo Keita pour rendre hommage à son « maître », son « guide » et illustre compagnon de lutte pour l’indépendance de l’Afrique, Daniel Ouézzin Coulibaly, premier président du Conseil de gouvernement de la Haute-Volta (17 mai 1957 – 7 septembre 1958).

Tous deux enseignants de formation, ils avaient créé en 1937, au Sénégal, le premier syndicat des enseignants de l’Afrique occidentale française. Plus tard, ils furent également dirigeants du Rassemblement Démocratique Africain (RDA), créé en 1946 à Bamako.

La disparition du premier dirigeant voltaïque, Daniel Ouézzin Coulibaly, le 7 septembre 1958, a profondément bouleversé la Haute-Volta et toute l’Afrique noire.

À l’occasion de ses funérailles, Modibo Keita déclara : « Chacun de nous a œuvré dans son territoire ; toi, Ouézzin, (…) tu œuvras à l’échelle de l’Afrique. Mon cher maître, mon très regretté guide, mon aîné et frère de lutte, désormais entré dans la légende, notre frère des jours sombres et des jours de gloire, adieu, dors en paix. »

La rénovation de ce stade intervient alors que le digne héritier de Modibo Keita, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, et le digne successeur de Daniel Ouézzin Coulibaly, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont créé, avec le pays frère du Niger dirigé par le général d’armée Abdourahamane Tiani, la Confédération des États du Sahel (AES), dans le but d’aboutir à l’indépendance complète de leurs pays et de l’Afrique.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata