Burkina : 80 milliards de FCFA pour redynamiser l’aéroport international de Bobo-Dioulasso

Ouagadougou, 6 nov. 2024(AIB)-Le gouvernement burkinabè et ses partenaires comptent investir 80 milliards de FCFA, au niveau de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, à travers notamment la construction d’une nouvelle aérogare pouvant accueillir annuellement au moins 1,5 millions de passagers, la réhabilitation de la piste d’atterrissage, des voies de circulation et des parkings avions.

Selon le conseil des ministres, ce projet du ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité vise à mettre à la disposition des exploitants du transport aérien, des infrastructures et des services de qualité modernes et innovants.

« Cela, dans l’optique de booster les activités du transport aérien passager et fret ainsi que les services connexes hôtelier, touristique, agro-sylvo-pastoral et de commerce au niveau de l’aéroport de Bobo-Dioulasso », a précisé le rapport du conseil des ministres.

La réalisation des travaux permettra également d’activer l’exploitation du potentiel de cet aéroport.

Le financement du projet est assuré par le budget de l’Etat et des partenaires techniques et financiers, a indiqué le gouvernement.

