Noumbiel/Montée de couleurs : Le haut-commissaire rend hommage aux forces combattantes

Batié, 6 nov. 2024 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Noumbiel représenté par secrétaire général de la province, Bepampo WOBA, a rendu avant-hier lundi, un hommage aux forces combattantes pour leur travail au profit d’un Burkina Faso de paix.

« Je voudrais rendre un hommage aux forces combattantes pour le travail abattu chaque jour afin que le Burkina Faso vive dans la quiétude », a déclaré le Secrétaire général de la province du Noumbiel, Bepampo WOBA, juste après la montée des couleurs nationales.

Il a également exhorté chaque collaborateur à donner le meilleur de lui-même pour le bon fonctionnement de l’administration.C’est la Direction provinciale de l’enseignement préscolaire primaire et de l’éducation non formelle (DPEPPNF) du Noumbiel qui a abrité la traditionnelle montée tournante des couleurs nationales dans les services et institutions de la province.La prochaine montée des couleurs nationales est prévue pour le lundi 02 décembre à la direction provinciale des douanes.

Agence d’information du Burkina

HO/yos/ata