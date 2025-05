Burkina-Boulkiemdé-Promotion-Culture-Enseignement

Boulkiemdé/Éducation : les élèves de l’école primaire de Soula sensibilisés au port du Faso dan fani

Thyou,30 avr.2025(AIB)- Le directeur de l’école primaire de Soula, a organisé mercredi, une journée culturelle et traditionnelle dans le but d’encourager les élèves au port du Faso dan fani.

Le directeur de l’école primaire de soula, Simon KABORE, a organisé ce mercredi 30 avril 2025 une journée culturelle et traditionnelle pour promouvoir le port du Faso dan fani auprès des tout petits.

Au programme, diverses activités ont été proposées, tels que des ballets, des danses traditionnelles, un petit marché valorisant les mets locaux et un match de football opposant les élèves de CM2 à ceux de la 6ème

Cette mesure s’inscrit dans la dynamique des autorités du pays encourageant le port du Faso dan fani, le koko dunda autres tissus traditionnels.

M.Kaboré a également profité de l’occasion pour sensibiliser les parents d’élèves sur l’importance de la valorisation des savoir-faire endogènes.

Cette initiative a renforcé les liens communautaires et mis en lumière l’importance de la culture et des traditions dans la vie scolaire et sociale.

Agence d’information du Burkina

dpt/BBP