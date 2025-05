Ziro : la province célèbre ses héros dans le domaine sanitaire

Sapouy, 7 mai 2025 (AIB)-Le District Sanitaire de Sapouy a célébré, les 29 et 30 avril 2025, la 6e édition de la Journée de l’Excellence sanitaire, rendez-vous désormais emblématique pour la valorisation des efforts des agents de santé du Ziro.

Placée sous le thème « Engagement patriotique pour l’excellence dans le secteur de la santé », l’édition a mis en lumière la performance, la cohésion et le mérite au sein du secteur sanitaire local.

La cérémonie, présidée par le Haut-Commissaire du Ziro, Saïba Zoromé, et parrainée par le chef de Bougagnonon, a marquée par une montée des couleurs, une opération de salubrité, des séances de dépistage (cancer du col, mammographie, hépatite), un cross populaire et une séance d’aérobic, rassemblant soignants, autorités et populations dans une ambiance citoyenne et sportive.

Le 30 avril à place de la reconnaissance, des agents et structures sanitaires exemplaires ont été honorés, dont le CSPS de Kondui, sacré meilleur CSPS, meilleur en élimination du paludisme et du Programme Élargi de Vaccination, et deuxième en santé de la reproduction.

Quatre présidents de Délégation spéciale (Bakata, Bougnounou, Cassou, Gao) et le secrétaire général du Ziro, Adams Davou, ont également reçu des attestations de reconnaissance, symboles d’un engagement collectif en faveur de la santé communautaire.

Les distinctions étaient accompagnées de récompenses en nature et en espèces, dans un esprit d’émulation et de motivation. Les festivités se sont poursuivies par un match de football et une soirée récréative, renforçant les liens entre acteurs de santé et ancrant l’excellence sanitaire dans le tissu socioculturel local.

Le District Sanitaire de Sapouy, déjà lauréat du 4e prix national de lutte contre le paludisme, entend ainsi consolider une dynamique durable dans l’amélioration du système de santé, fondée sur la reconnaissance, la motivation et la cohésion des professionnels au service des populations.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/mz/yos