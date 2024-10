Burkina-Boulgou-Assainissement

Boulgou : Deux associations de la commune de Bittou nettoient le CSPS du village de Zélézé

Bittou, (AIB) – L’Association des jeunes pour le Développement et la cohésion sociale (AJDCS) de Bittou et L’Association des jeunes pour la cohésion sociale et le développement (AJCSD) de Zélézé ont mobilisé, le samedi 26 octobre 2024, les populations des villages de Zélézé, Mogomnoré, Siguinvoussé pour nettoyer le Centre de Santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Zélézé.

L’objectif de cette journée de salubrité au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Zélézé est d’assainir les locaux, sensibiliser les malades et les accompagnants, à bien pratiquer l’hygiène dans les salles d’hospitalisation et de maternité, selon le secrétariat général de l’association (AJDCS) de Bittou, Seone Alidou.

Le président de l’association de Zélézé, Hado Sawadogo, a renchéri que c’est une manière pour eux d’encourager le personnel soignant et les forces combattantes du village de Zélézé, dont les populations ont été réinstallées.

