BURKINA-CENTRE-OUEST-ZIRO-CONFÉRENCE-DECOLONISATION-MENTALITÉS

Bougnounou : la décolonisation des mentalités au cœur du développement communautaire

Bougnounou, 15 mars 2025 (AIB)-Dans la commune de Bougnounou dans la province du Ziro, une conférence publique, tenue samedi dernier a mis en lumière l’importance de la décolonisation des mentalités pour un développement communautaire durable.

La décolonisation des mentalités, un processus essentiel pour se libérer des héritages coloniaux, était au centre des discussions lors de cette conférence publique organisée à l’intention des communautés.

C’est une rencontre qui s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et d’engagement pour le développement durable. Elle a réuni des acteurs locaux et des personnalités engagées autour d’un objectif commun : construire une société plus juste et équitable.

Pema Florent Neya, chargé de mission de la présidence pour le Centre-Ouest et invité d’honneur, a souligné l’importance de déconstruire les préjugés et les stéréotypes hérités du passé colonial pour permettre à chacun de se réapproprier son identité culturelle et historique.

La conférence a également été l’occasion d’une collecte de fonds pour le Fonds de soutien patriotique, qui a permis de récolter, séance tenante, la somme de 600 875 F. Cette initiative symbolise la mobilisation des citoyens pour soutenir des projets locaux et renforcer l’autonomie des communautés, marquant ainsi une étape significative dans la quête d’une décolonisation complète des mentalités.

Cet événement à Bougnounou, selon le chargé de mission Neya, témoigne de l’engagement des citoyens et des autorités locales à faire de la décolonisation des mentalités un levier essentiel du développement communautaire. Pour lui, « il illustre la volonté de construire un avenir où chaque citoyen est acteur du changement et du progrès pour sa communauté ».

L’événement, organisé dans le cadre de l’initiative présidentielle, a vu la participation de personnalités engagées et une mobilisation citoyenne exemplaire.

Agence d’information du Burkina

PB/AS