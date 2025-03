Zoundwéogo : L’association AZLY outille des élèves en techniques de communication et de plaidoyer

Manga (AIB) – L’association Zak La Yilguemdé (AZLY) a organisé, les 15 et 16 mars 2025 à Manga, un atelier de renforcement des capacités sur les techniques de communication et de plaidoyer au profit de 50 élèves des établissements d’enseignement primaire et post-primaire des communes de Guiba et de Gogo, dans la province du Zoundwéogo.

« L’objectif de cet atelier est de donner aux participants les connaissances et les compétences nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’animer et de sensibiliser leurs camarades sur les dangers qui freinent leur réussite scolaire », a indiqué la secrétaire exécutive de l’AZLY, Aimée Yaméogo.

Mme Yaméogo, qui s’exprimait à l’issue de la session, a précisé que la rencontre visait aussi à les outiller pour leur permettre de défendre « brillamment » leurs opinions auprès d’autres partenaires en vue de résoudre les problèmes au sein de leurs établissements lorsque l’association des parents d’élèves ou le système scolaire ne parvient pas à les régler.

Elle a souligné qu’au total, 25 membres des clubs de filles et des gouvernements scolaires du primaire, ainsi que 25 autres issus des mêmes structures du post-primaire, ont bénéficié de la formation, aux côtés d’une vingtaine de maîtres-coordonnateurs chargés de les encadrer.

L’ensemble des participants, a-t-elle précisé, vient de Guiba et de Gogo, les deux communes d’intervention du programme intitulé « À l’école en toute sérénité », qui accompagne la mise en œuvre de l’activité avec le soutien technique et financier de la fondation néerlandaise Kinderpostzegels.

Joachin Nikiema, élève en classe de 1re A4 au lycée départemental de Guiba, a confié avoir suivi « avec grand intérêt » les modules sur la communication et le plaidoyer qui leur ont été dispensés.

« Il y a des sujets qu’on a évoqués, comme la dépigmentation ou le respect des enseignants, qui m’ont personnellement plu. Je crois qu’avec les connaissances dont nous disposons maintenant, nous serons en mesure de mieux sensibiliser nos camarades pour qu’ils changent de comportement », a-t-il déclaré.

« Concernant le plaidoyer, on nous a aussi montré des techniques pour discuter avec les adultes. Grâce à cela, nous savons maintenant comment aborder nos professeurs et l’administration pour résoudre nos problèmes », a ajouté Joachin Nikiema.

Le formateur Lamoussa Yaméogo a apprécié le fait que des élèves du primaire et du post-primaire soient formés aux techniques de communication et de plaidoyer, afin de mieux défendre leurs droits et d’améliorer leurs conditions d’études.

Selon lui, cette initiative permet d’éviter le recours à des moyens d’expression violents et peu productifs, comme les grèves « sauvages ».

Durant les deux jours de formation, les participants se sont montrés engagés et intéressés par les sujets abordés, ce qui, selon M. Yaméogo, augure de bonnes perspectives pour les actions qu’ils entreprendront dans leurs établissements respectifs.

Il a toutefois annoncé que des suivis réguliers seront effectués dans les établissements d’origine des participants afin de s’assurer de leur bonne maîtrise des connaissances et compétences acquises.

« Au besoin, nous les corrigerons pour qu’ils puissent mener efficacement leurs actions de communication et de plaidoyer », a-t-il affirmé.

Le programme « À l’école en toute sérénité », dans lequel s’inscrit cette formation, entend d’ici fin 2025 contribuer à rendre « les enfants capables de s’entraider pour maximiser leurs chances », selon les termes de référence de l’activité.

Ce programme repose sur l’idée qu’il existe des liens étroits entre participation, éducation et autonomisation, des notions qui doivent se renforcer mutuellement pour donner un caractère « transformateur » à la participation et à la résilience des enfants.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata