Burkina-Bogandé-Veille-Citoyenne-Soutien-Forces-Combattantes

Bogandé : La Veille Citoyenne de Piéla soutient les forces combattantes à hauteur de 100 550 FCFA

Bogandé, 3 mars 2025 (AIB)-La veille citoyenne de Piéla a remis lundi aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaire pour la défense de la patrie (VDP) de Piéla une enveloppe de 100 550 francs CFA afin de les soutenir dans les actions de reconquête du territoire.

Le geste de la veille citoyenne a été salué par la 2e vice-présidente de la délégation spéciale communale de Piéla, Bahanla Damolga/Lankoandé.

Elle a exprimé sa reconnaissance envers la Veille Citoyenne en soulignant les efforts considérables déployés par cette structure depuis son installation en août 2024.

Le Lieutenant BADO Bassibouè, Commandant du corps urbain, a au nom de la police nationale salué l’engagement constant de la Veille Citoyenne, rappelant notamment leur précédent don du 25 janvier 2025. Il a insisté sur l’importance de la cohésion entre les FDS et les civils, affirmant que cette synergie est essentielle pour vaincre les défis sécuritaires actuels.

Il a également appelé la population à jouer un rôle actif dans la collecte et la transmission d’informations utiles aux forces de sécurité, soulignant que la vigilance et la dénonciation restent des armes redoutables contre les menaces sécuritaires.

Le président de la Veille Citoyenne communale, Kafando Talata Issaka, a réaffirmé le soutien inconditionnel de son organisation aux forces combattantes, réitérant leur détermination à œuvrer pour la sécurité et la paix dans le département de Piéla.

Les autorités et la population de la localité ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de solidarité, de patriotisme et de résilience, dans un contexte où la collaboration entre civils et forces de sécurité.

Agence d’Information du Burkina

YAT/zo/ata