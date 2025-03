Burkina-Patriotisme-Promotion

Passoré /Montée des couleurs: Les populations invitées à plus de solidarité et de partage

Yako, 3 mars 2025 (AIB)-La secrétaire générale de la province (SG) du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré représentant le haut-commissaire a présidé le lundi 3 mars 2025, la cérémonie de montée des couleurs tenue à la direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré. A cette occasion, elle a invité les populations à plus de partage et de solidarité en ce moment de jeûne musulman et chrétien.

Les directeurs et chefs de service du Passoré se sont déportés le lundi dans la cour de la direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Passoré dans le cadre de la traditionnelle montée des couleurs qui se tient chaque premier lundi du mois.

Réunis au pied du drapeau, les chefs de service, les directeurs et les agents de la DPPN ont ensemble entonné l’hymne de la victoire, symbole de civisme et d’engagement patriotique.

A la suite de la montée du drapeau, la secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré a adressé un message de solidarité, de partage et de bénédiction aux fidèles musulmans et chrétiens en cette période de jeûne.

Tout en souhaitant un bon mois de carême, la SGP a également remercié l’ensemble des corps de la province pour avoir répondu présent à ce rendez-vous du mois de mars.

Sur l’initiative du haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, la montée des couleurs se tient de façon tournante dans les différentes directions de la province.

« C’est l’occasion pour les différents chefs de service de connaitre nos services de la province. Il ne faudra pas que nous quittions la province sans connaitre les différents services », a justifié Mme Béréhoumdougou.

Le commissaire central de la police de Yako, Navinnainges Marc Sankara représentant le DPPN du Passoré a apprécié l’initiative et surtout le choix porté à la direction de la police nationale pour la tenue de la cérémonie.

M. Sankara a aussi fait comprendre que la montée tournante des couleurs au Passoré va contribuer à renforcer davantage la cohésion sociale au sein de l’administration locale.

Le commissaire de police a saisi l’occasion pour présenter brièvement les différents services que comporte la direction provinciale de la police nationale du Passoré.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA