Tuy / Montée des couleurs : Les forces vives appelées à demeurer intègres

Houndé, 3 mars 2025 (AIB) – Les forces vives de la province du Tuy ont procédé, ce lundi 3 mars 2025, à la montée des couleurs nationales sur le site de la mine Houndé Gold Operation (HGO). Le Haut-commissaire Issiaka Segda, qui a présidé la cérémonie, les a appelées à s’appuyer sur leur histoire et à travailler dignement pour demeurer intègres.

Pour ce premier lundi du mois de mars, la traditionnelle montée des couleurs à Houndé, dans la province du Tuy, s’est déroulée à la mine Houndé Gold Operation (HGO). La cérémonie a rassemblé les autorités administratives et communales, les responsables et travailleurs de la mine, les représentants des communautés, les responsables de la veille citoyenne, les responsables des jeunes et des femmes, ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS).

La montée du drapeau, accompagnée de l’hymne national, le Ditanyè, a été un moment empreint de fierté, rappelant l’attachement aux valeurs de la nation.

Dans son discours, le Haut-commissaire Issiaka Segda a évoqué l’importance de la cérémonie de montée des couleurs ainsi que du drapeau national.

> « Pour résumer, tout Burkinabè doit s’appuyer sur son passé, son histoire, sa culture, ses traditions et ses potentialités, et travailler dignement pour un meilleur avenir. C’est ce qui le rendra toujours intègre », a-t-il indiqué.

Le Haut-commissaire a salué les efforts consentis au quotidien par les forces combattantes pour le retour de la paix. Il a également exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour avoir renforcé la sécurité dans la province du Tuy afin de lutter contre le terrorisme. Pour parvenir à « l’éradication complète » de ce fléau, il a exhorté les FDS et les populations à une collaboration franche et discrète.

Par ailleurs, Issiaka Segda a salué la mine HGO pour sa bonne collaboration avec les populations riveraines, ainsi que pour ses réalisations et financements en faveur du développement de la province du Tuy en particulier, et du Burkina Faso en général.

Le Directeur général de la mine HGO, Adama Savadogo, a, pour sa part, remercié les autorités locales pour le choix porté sur sa structure pour abriter cette montée des couleurs nationales, qui, selon lui, est un gage du vivre-ensemble et de patriotisme.

La prochaine montée des couleurs nationales, prévue pour le lundi 7 avril 2025, se déroulera au lycée provincial du Tuy.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB/ata