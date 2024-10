Burkina-Bazèga-Assainissement

Bazèga : Les autorités et les populations assainissent l’espace du CMA de Kombissiri pour marquer les Journées nationales d’engagement patriotique

Kombissiri, (AIB) – Pour marquer les Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les autorités provinciales du Bazèga assistées de la population ont organisé une journée de salubrité, le mardi 15 octobre 2024, pour assainir l’espace du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kombissiri.

Dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les autorités de la province du Bazèga ont organisé une journée de salubrité dans l’enceinte du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) du district sanitaire de Kombissiri. Pour, Téné Justine Kientega/ Ilboudo, haut-commissaire du Bazèga, le choix porté sur le CMA de Kombissiri vise à assainir le domaine envahi par les herbes afin de permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions.

« Si le cadre est assaini, nous sommes rassurés que nos malades sont guéris », a-t-elle indiqué.

Munis de divers outils de désherbage et de nettoyage, la population mobilisée aux côtés des autorités et des responsables administratifs ont nettoyé les alentours des bâtiments du bloc opératoire et de la maternité et une partie du domaine.

Satisfait de la mobilisation, le médecin chef du district sanitaire de Kombissiri, Dr Luc Minoungou, a remercié les autorités et les populations de Kombissiri pour l’engagement et l’esprit patriotique à rendre sain le cadre du CMA.

Assistée du président de la délégation spéciale de Kombissiri, Boukary Porgo, et des responsables des services administratifs de la ville, le haut-commissaire du Bazèga a donné rendez-vous aux populations pour d’autres actions similaires.

Agence d’information du Burkina

