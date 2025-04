Burkina/Bazèga-Contribution-Acteurs-Education

Bazèga : Les acteurs de l’éducation de base mobilisent 1 million 200 mille FCFA au profit de l’effort de paix

Kombissiri, le 17 avr. 2025 (AIB) – À la faveur de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les acteurs de l’éducation de base de la province du Bazèga ont mobilisé le mardi 15 avril 2025, la somme de 1 200 000 FCFA pour soutenir les œuvres de paix au Burkina Faso.

Selon le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Claude Ouédraogo, la mobilisation de la somme de 1 200 000 FCFA s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, tenue du 26 mars au 9 avril 2025.

« À la faveur de cette édition, nous avons demandé des contributions volontaires à l’ensemble des acteurs de l’éducation de base de la province pour soutenir les œuvres de paix », a indiqué M. Ouédraogo.

C’est suite à cette demande que les enseignants en classe et les personnels administratifs des différentes structures ont pu mobiliser cette somme, versée auprès de la trésorerie provinciale du Bazèga.

Plusieurs autres activités ont été également menées au cours de cette édition, notamment la montée des couleurs accompagnée de l’hymne national le ‘’Ditanyè’’ en langue nationale, des séances de sensibilisation sur le civisme et des activités de salubrité au sein des services et des structures scolaires.

Au regard de toutes ces actions menées, le directeur provincial a félicité et remercié l’ensemble des acteurs de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga pour leur implication à cette deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne.

