Burkina-Bazèga-Excellence-Scolaire

Bazèga/Excellence scolaire 2024 : Plus d’une cinquantaine de lauréats primés au Bazèga

Kombissiri, (AIB) – La direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga a récompensé plus d’une cinquantaine de lauréats à la journée de l’Excellence scolaire 2024, tenue le mercredi 30 octobre 2024 à Kombissiri.

C’est sous le thème : « Contribution de l’école pour une société de paix et de cohésion dans un contexte de crise sécuritaire », que la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga a organisé la journée de l’Excellence scolaire 2024.

Ils sont au total cinquante-cinq lauréats, apprenants, élèves, enseignants et structures d’encadrement pédagogique du préscolaire, primaire et du non formel à recevoir des prix pour leurs performances au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Claude Ouédraogo, a félicité les lauréats pour leurs résultats au compte de l’année scolaire 2023-2024. Pour lui, l’excellence scolaire, loin de se limiter à la recherche des meilleurs résultats académiques, doit également inclure la formation des enfants, futurs citoyens responsables, capables de contribuer à la cohésion de la société.

Madame Wossolème Clarisse Dénni, Secrétaire générale de la province du Bazèga représentant le Haut-commissaire de la province, présidente de la journée, a également félicité les lauréats et l’ensemble des acteurs de l’éducation de la province pour les sacrifices consentis contre l’ignorance.

Les parrains de l’événement, Éric Tapsoba, député à l’Assemblée législative de transition et Ousmane Ouédraogo opérateur économique, ont tous deux félicité les lauréats et encouragé les acteurs de l’éducation de la province à maintenir le cap de la promotion de l’excellence dans l’exercice de leur fonction.

En plus des prix composés de divers lots en espèce et en nature, certains lauréats ont reçu des lettres de félicitations.

Pour rappel, la province a obtenu 85,46% au CEP, 67,92% à l’entrée en classe de sixième et 73,28% de réussite au niveau de l’éducation non formelle.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata