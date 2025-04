Burkina/Banwa-Société-Assistance-Humanitaire-Personnes- Vulnérables

Banwa : La ville de « Solenzo est accessible et les interventions sont possibles », rassure un responsable de la croix rouge burkinabè

Solenzo,11 avr. (AIB) – Le haut-commissaire de la province des Banwa a présidé le lancement d’un projet d’assistance humanitaire et protection aux femmes et enfants les plus vulnérables affectés par le conflit le jeudi 10 avril 2025 à Solenzo. Cela, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que les volontaires de la croix rouge burkinabè.

Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, dans son message d’ouverture a parlé des conséquences de la crise sécuritaire marquée par des déplacements forcés des populations et la détérioration des conditions de vie de plusieurs ménages.

« Dans cette situation, les femmes et les enfants paient le plus lourd tribut car confrontés à la précarité alimentaire, aux violences et à l’inaccessibilité de certains services sociaux de base », a déploré M. Sirima.

Malgré une amélioration sur le plan sécuritaire, les besoins en assistance humanitaire restent énormes dans la province, a-t-il informé.

De son avis, le présent projet ne se limite pas à une assistance ponctuelle mais il s’attaque aux racines de la vulnérabilité.

D’un montant de 559 millions 029 mille 803 FCFA pour une durée de 18 mois allant du 21 décembre 2024 au 20 juin 2026, il est mis en œuvre par la croix rouge burkinabè. Il cible 3 axes majeurs que sont la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, la santé et la nutrition, et la protection contre les violences basées sur le genre.

Selon le coordonnateur de la croix rouge burkinabè, Dr Fabrice Ouédraogo, la ville de Solenzo est accessible et les interventions peuvent se faire partout contrairement aux fausses informations sur les réseaux sociaux.

