CAN U17: Le Burkina Faso croisera le Mali en demi-finale

Casablanca, le 11 avr. 2025 (AIB) – Les Aiglons du Mali vainqueurs des Aiglons de Carthage de la Tunisie (1-1, puis 10-9 tab) en quart de finale vendredi au stade El Jadida de Casablanca au Maroc, croiseront les crampons avec les Etalons cadets du Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17).

Le choc des Aiglons a finalement tourné à l’avantage de ceux du Mali dans un match qui est allé jusqu’au bout du suspens. Le jeune attaquant malien Seydou Dembélé avait ouvert le score à la 42e minute avant que Anis Saidi (79e) de la Tunisie ne réponde à son adversaire.

C’est aux épreuves des tirs au but que les deux équipes se sont départagés. Le Mali en marqué 10 pendant que la Tunisie a scoré 9 fois. En début d’après-midi la Côte d’Ivoire avaient également écarté le tenant du titre, le Sénégale (0-0, puis 5-3 tab). Les Eléphanteaux joueront le pays hôte le Maroc.

Les Etalons cadets qui avaient donné une leçon de football à la Zambie (6-1) la veille, voient donc les Aiglons se dresser devant eux pour le derby ouest-africain.

La rencontre est prévue pour se jouer le mardi 15 avril prochain au stade Laarbi Zaouli de Casablanca à 17h (locale) et 16h GMT.

Lors des préparatifs de cette CAN U17, l’équipe burkinabè s’était préparée à Bamako et ont joué deux matchs amicaux contre cette même équipe des Aiglons. Les Etalons avaient gagné le 1er match (2-0) et réalisé un match nul de 1 but partout. Cette 1/2 finale sera donc un remake.

La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata