Burkina : Un forum veut développer un vivier de jeunes leaders pour la transformation de la gouvernance en Afrique

Ouagadougou, 11 avril 2025 (AIB) – Le consortium Governance and leadership by youth (GOLY) a organisé vendredi à Ouagadougou, la 2e édition du Forum africain sur le Leadership et la gouvernance pour le développement (FALGD), en vue de développer un vivier de jeunes leaders en phase avec les défis de l’Afrique.

« Le GOLY, fidèle à sa mission de promotion du leadership des jeunes et de la bonne gouvernance, à travers le FALGD compte développer un vivier de jeunes leaders aux compétences diverses, engagés pour la transformation significative de la gouvernance et la consolidation de la paix en Afrique », a indiqué le président du comité d’organisation (PCO) du Forum africain sur le leadership et la gouvernance pour le développement (FALGD), Dr Lassané Zongo.

Pour Dr Zongo, un développement durable ne peut s’accomplir sans une gouvernance inclusive et un leadership transformationnel, d’où ces échanges de 48 heures pour d’apporter des solutions aux défis du moment.

Le PCO du Forum africain sur le leadership et la gouvernance pour le développement s’exprimait vendredi à l’Université Aube de Ouagadougou, à l’ouverture de la 2e édition de l’évènement placée sous le thème « Refondation de l’Etat consolidation de la bonne gouvernance en Afrique : Rôle et responsabilité de la jeunesse ».

Il a, par ailleurs, expliqué que cette initiative intervient à un moment crucial où l’Afrique fait face à des défis majeurs humanitaires et à une transformation profonde des concepts de gouvernance.

Dr Lassané Zongo a également précisé que ce forum demeure une plateforme unique et a pour but de renforcer les capacités des jeunes africains, particulièrement burkinabè, de promouvoir les bonnes pratiques, en matière de gouvernance, de faciliter les échanges d’expériences entre aînés et jeunes africains et de construire des synergies durables entre acteurs du développement.

« Notre vision est de faire de ce forum un véritable catalyseur de changement positif pour notre pays. Qu’il soit un espace où s’élaboreront les solutions aux défis de gouvernance qui freinent notre développement », a-t-il poursuivi.

Le parrain de la 2e édition du FALGD et président directeur général (PDG) de l’Université Aube Nouvelle, Isidore Gnatan Kini, a soutenu que l’Afrique est confrontée à des défis majeurs tels que la mauvaise gouvernance, l’instabilité politique et une gestion inefficace des ressources.

« Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de notre histoire. Il est urgent de réinventer les États africains, en particulier celui du Burkina Faso, de refonder ses institutions, et de poser les bases solides d’une gouvernance participative inclusive et durable », a confié M. Kini.

A ses dires, la refondation de l’Etat en Afrique n’est pas simplement une nécessité administrative mais un impératif pour assurer la stabilité politique, économique et sociale.

Selon lui, la bonne gouvernance passe par la reconstruction de l’intégrité des institutions publiques et la transparence des décisions.

Le parrain a indiqué que ce processus exigeant une transformation profonde doit commencer par un changement de mentalité, des priorités et des méthodes de gouvernance.

« La jeunesse africaine représente plus de 60 % de la population du continent. C’est une force colossale, une énergie inestimable qui, si elle est bien orientée, peut changer le cours de l’histoire de l’Afrique », a-t-il ajouté.

Le représentant du ministre en charge de la jeunesse, Romain Kaboré, a salué la démarche du consortium GOLY qui permet de former les jeunes pour qu’ils soient de véritables leaders de demain et assurer une bonne gouvernance du pays.

« Nous avons la chance d’avoir un continent jeune, dynamique et pleine de transformations, ce qui une opportunité pour nous de renforcer notre gouvernance », a-t-il dit.

Il convient de noter que le FALGD se tient du 11 au 12 avril 2025 à Ouagadougou avec au programme des panels d’échanges, des ateliers et des sessions B to B.

Agence d’information du Burkina

