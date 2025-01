BURKINA-BANWA-EDUCATION-MONTEE COULEURS

Banwa/Education : Les enseignants invités à l’initiation aux métiers dans les écoles dès cette rentrée

Solenzo, (AIB)-Le directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle des Banwa, Pedro Blaise Coulibaly, a invité le lundi 6 janvier 2025 à Solenzo, tous les enseignants à s’engager pour l’initiation aux métiers dans les écoles afin de former un élève modèle utile à lui-même et à la société entière.

La reprise effective des activités pédagogiques ce lundi 6 janvier 2025, a été marquée par une montée des couleurs à l’école primaire publique Solenzo « C » devant les différents directeurs d’écoles de la ville, les élèves et enseignants de l’école.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire primaire et non formelle des Banwa, Pedro Blaise Coulibaly, a salué l’hymne national chanté en dioula par les élèves.

«Nous sommes en 2025 et les défis sont énormes. Il y aura des nouvelles ouvertures en cette reprise et je souhaite la paix, la sécurité, la santé dans vos familles et dans toutes les écoles », a M. Coulibaly.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/yo