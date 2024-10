Burkina-Chine-Média-Formation

Chine : Fin de formation sur la presse et la culture à l’ère du numérique pour des responsables de médias burkinabè

Changsha, 31 oct. 2024 (AIB) – Des responsables de médias du Burkina Faso ont achevé une formation de trois semaines sur la presse et la culture à l’ère du numérique, jeudi à Changsha, dans la province chinoise du Hunan.

Les séminaristes burkinabè ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la formation de trois semaines marquée par des cours magistraux, des visites-terrains et des sorties touristiques dans trois villes de la province du Hunan du 11 au 31 octobre 2024.

Au nom du gouvernement burkinabè, la délégation a traduit ses remerciements à la Chine et à l’Institut professionnel du commerce extérieur du Hunan, organisateur du séminaire

«Je souhaite que cette coopération puisse se maintenir et se consolider en vue d’un partenariat gagnant-gagnant entre les médias de la province du Hunan et ceux du Burkina Faso», a déclaré Bakary Koné, chef de la délégation burkinabè.

«Nous avons appris, nous avons vu et nous sommes émerveillés», a ajouté M. Koné par ailleurs Chargé de mission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Le directeur du département du Tourisme du Hunan, Ye Lie a souhaité que les participants et les organisateurs de cette formation puisse poursuivre la collaboration au-delà de la formation et qu’ils permettent d’établir de nouvelles relations de coopération et d’amitié entre le Burkina Faso et la République populaire de Chie.

«Vous êtes toujours les bienvenus à Hunan», a dit M. Ye lie

La cérémonie de clôture, présidée par M. Ye, a eu lieu à l’hôtel Meyes de Changsha en présence du directeur de la faculté de la formation à l’aide étrangère, Tang Zhiyuan et du chef de projet de formation, Mme Xu Qianya.

Agence d’Information du Burkina

CK/ata