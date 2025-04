Bam : Un nouveau chef de terre intronisé à Kongoussi 37 ans après

Kongoussi, 7 avril 2025,(AIB)- Le patriache de la grande famille Sawadogo des quartiers Poctenga, Gouroungo et Bugyiri du secteur 5 de Kongoussi, Noaga Julien Sawadogo (âgé de 100 ans), a été intronisé Tengsoba (chef de terre, en langue nationale mooré) de Kongoussi, dans la nuit du samedi 5 avril 2025, par le chef suprême des Nionnionsé de Sanrgo, afin de perpétuer les coutumes et traditions dans la localité, a constaté l’AIB.

Tengsoba « Ra Yimi Kudemde » qui signifie “n’oubliez pas les traditions “ est le nom de règne du 9ème Tengsoba de Kongoussi.

Il a reçu ses attributs du chef suprême des Nionnionsé de Sanrgo, dans la nuit du samedi 5 avril 2025 à son domicile, dans une case sacrée. Il devient désormais le garant des us et coutumes de Kongoussi, après 37 ans de vacance du pouvoir du Tengsobendo (chefferie de terre).

Officiellement, Noaga Julien Sawadogo est né à Kongoussi vers 1929, mais sur la base de nombreux faits historiques et des témoignages dignes de foi, il ressort que le nouveau Tengsoba est né vers 1925 et qu’il est centenaire.

« C’est depuis 1988 que Kongoussi n’a plus eu de Tengsoba. Depuis lors, c’était l’aîné de la famille ( Buudkasma) qui jouait ce rôle. Cela fait 11 ans que le nouveau Tengsoba assume cette charge en tant qu’intérimaire. Cette intronisation constitue en réalité une sorte de régularisation et d’officialisation » a expliqué l’ancien président de l’Université de Koudougou, le professeur Georges Sawadogo, par ailleurs fils du nouveau Tengsoba.

Selon toujours le professeur Sawadogo, le processus d’intronisation s’est déroulé en plusieurs étapes.

« Des démarches ont été d’abord entreprises auprès des Nionnionsé du village de Nanné, pour exprimer le désir de la grande famille Sawadogo de Kongoussi, de disposer d’un Tengsoaba de plein exercice. Par trois fois, les Nionnionsé du village de Nanné ont porté le message auprès du chef suprême des Nionnionsé qui réside dans le village de Sanrgo. Après avoir examiné la requête et après s’être assuré de sa conformité, “Sanrgo “ a envoyé des émissaires qui ont désigné le nouveau Tengsoaba parmi plusieurs prétendants symboliques.

C’était le samedi 29 mars 2025, en présence d’une foule nombreuse » a précisé le Pr Georges Sawadogo.

Le dimanche 6 avril 2025, soit une semaine après sa désignation, marque la sortie officielle du nouveau Tengsoaba, coiffé de son mythique bonnet rouge.

A l’occasion, il a reçu les félicitations des autres familles de Nionnionsé, celles de la population de Kongoussi, ainsi que celles de la forte délégation des frères Nuni venus de Cassou, dans la province du Ziro, envoyés par le Cassou Pio (chef de Cassou).

L’ancien premier ministre Luc Adolphe Tiao y était également en tant que Nuni de Pouni Zawara.

Désormais, le nouveau Tengsoaba aura pour charge de veiller à la pérennité et au respect des us et coutumes de la grande famille Sawadogo de Kongoussi.

A travers cette intronisation, il est également investi des pouvoirs de sauvegarde et de préservation des objets et sites sacrés, de l’application conforme des us et coutumes, ainsi que de la liaison entre les vivants et les devanciers, par le biais des rites sacrificiels.

A en croire toujours le Pr Georges Sawadogo, le Tengsobendo est la plus importante des responsabilités, dans la hiérarchie des statuts, rangs et fonctions, codifiés au sein de la grande famille Sawadogo de Kongoussi.

« Le tengsobendo est un “ don de Dieu “ et des ancêtres. Il n’est pas “méritoire “ et ne saurait faire l’objet d’aucune forme d’ “ usurpation “ a -t-il souligné, avant de relever que la gestion pratique et opérationnelle des us et coutumes de la grande famille Sawadogo de Kongoussi a été confiée depuis 1988 à des neveux, après le décès du Tengsoaba Sibiri.

En rappel, les ancêtres fondateurs de Kondibito devenu Kongoussi sont issus de la grande famille Diasso de Cassou dans le Ziro.

Agence d’information du Burkina

AR/ata