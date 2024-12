Bam: Le Haut-commissaire invite les confessions religieuses à la coexistance pacifique

Kongoussi,25 dec. 2024,(AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Bam Karim Ouédraogo a invité mardi à Kongoussi, les différentes confessions religieuses à mettre en avant la coexistance pacifique.

Les premières autorités du Bam ont participé dans la nuit du 24 à la messe de Noël à l’Eglise Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et à l’Eglise central des Assemblées de Dieu de Kongoussi a constaté l’AIB.

Le Haut-commissaire Karim Ouédraogo était assisté par le directeur provincial de la police nationale du Bam le commissaire Kito Yaya Soulama et du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi Achile Kouraogo. Il a souhaité bonne célébration aux fidèles chrétiens du Bam, tout en les exhortant à prier pour que le Burkina Faso recouvre définitivement la paix.

« Je suis venu souhaiter bonne célébration de Noël à tous les chrétiens du Bam. J’invite tous les fils et filles de la province, qu’ils soient au Bam ou ailleurs, de toujours cultiver l’amour et l’entente entre eux. J’invite également l’ensemble des confessions religieuses de notre province à mettre en avant la coexistance pacifique » a-t-il véhiculé comme message à l’Eglise Catholique et Evangélique.

Le président de la Fédération des Églises et missions évangéliques (FEME) du Bam Pasteur Bruno Kaboré a exprimé sa joie d’acceuillir le Haut-commissaire et sa délégation parmi eux. « C’est une grande joie pour nous d’acceuillir le Haut-commissaire et sa délégation. Pour nous, c’est une considération pour Dieu et pour nous. Et notre prière est que le Seigneur qu’il a honoré puisse l’aider à réussir sa mission » a-t-il réagi.

L’Abbé Pierre Ouédraogo, vicaire à la paroisse de Kongoussi a, au nom des fidèles catholiques , remercié le Haut-commissaire. Pour lui, cette visite est un signe d’encouragement et de reconnaissance de l’administration à l’endroit de l’Eglise catholique. Il a appelé tous les chrétiens à toujours porter le Burkina Faso en prière.

Rappelons que Karim Ouédraogo avait promis à son entrée en fonction le 4 décembre dernier d’être plus proche des populations.

Agence d’information du Burkina

AR/ata