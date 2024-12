Burkina-Culture-Festival-Tamasheq-Première-Edition

Burkina : une 1re édition du festival tamasheq pour promouvoir la solidarité entre les communautés

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – La première édition du festival de la culture kal-tamasheq (FECTA), a été ouverte vendredi à Ouagadougou pour promouvoir le savoir-faire, les liens de solidarité entre les communautés et transmettre les valeurs culturelles, a constaté l’AIB.

Selon le président du comité d’organisation, Dicko Issoufa Mouzerata, ce festival vise à surmonter les défis du moment.« En ces temps où les défis sociaux et économiques sont nombreux, le Festival Kal-tamasheq se veut également un outil de développement local.

En valorisant nos savoir-faire, en stimulant l’économie créative et en promouvant le dialogue interculturel, nous participons activement à bâtir un avenir meilleur pour nos communautés », a-t-il indiqué.La première édition du festival de la culture kal-Tamatesheq se déroule à Ouagadougou du 27 au 29 décembre 2024 sous le thème : « Promotion de la culture Kal-Tamasheq: Enjeux, défis et perspectives ».

Ce festival, « au-delà de son caractère festif, est un espace de rencontre et de partage. Il est le symbole vivant de notre attachement à la culture Kal-tamasheq, de nos traditions ancestrales et de notre volonté commune de les préserver, tout en les adaptant à un monde en perpétuel changement », ajouté M. Dicko« C’est pourquoi, nous avons organisé ce festival pour rappeler à ceux qui nous assaillent que nous sommes en vie, et prêts à donner notre sang pour notre patrie bien aimée », a fait savoir le promoteur de l’évènement, El Hadj Oufen Ag Tiwara Il a souhaité que le festival renforce les liens et la détermination collective des différentes communautés à surmonter les défis du moment ».

Cet évènement culturel connait la participation des invités venus du Niger, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Des danses, la poésie, la musique, l’artisanat, des mets locaux ont permis de valoriser les multiples facettes culturelles, historiques et l’identité des différentes communautés invitées à cet évènement.Pour cette première édition du festival, les Sonrai sont la communauté invitée d’honneur.Les organisateurs ont également saisi l’occasion pour reconnaitre le mérite des administrateurs qui se sont distingués de par leur travail au Sahel. Ils ont reçu des attestions de reconnaissance, des turbans et du thé, symbole de la culture tamasheq.

