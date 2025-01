Bam : L’association Dignus et l’ONG Christian Aid viennent au secours des populations retournées de deux villages de Kongoussi

Kongoussi, 24 janv. 2025 (AIB) – Le président du Comité technique d’appui (PCTA) de l’association Dignus, Pasteur Tegwendé Léonard Kinda, a annoncé jeudi à Kongoussi que l’association Dignus et son partenaire financier Christian Aid vont accompagner deux villages de la commune de Kongoussi à travers un projet visant à faciliter leur réinstallation.

Le Projet d’appui à la réinstallation et au renforcement de la résilience des populations retournées dans ces deux villages de la commune de Kongoussi, province du Bam couvre la période de novembre 2024 à avril 2025 et est financé à hauteur de 35 millions de FCFA. Il bénéficiera directement à environ 100 ménages, soit une population estimée à 1 500 personnes.

Cette initiative vise à améliorer la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et la cohésion sociale au sein des communautés bénéficiaires. Concrètement, elle prévoit un appui pour l’élevage de caprins, la relance de la production maraîchère, la distribution de semences améliorées pour l’agriculture pluviale, ainsi qu’un renforcement des capacités et un suivi technique.

Par ailleurs, des activités de sensibilisation et des actions d’intérêt communautaire seront organisées pour renforcer la cohésion sociale à travers un plan d’action villageois communautaire.

M. Kinda s’exprimait ce 23 janvier 2025 lors de l’atelier de socialisation du projet, qui a réuni les leaders communautaires, notamment les chefs de village, présidents de CVD, représentants des organisations de femmes et de jeunes, structures de prévention et de gestion des conflits, services techniques concernés et autorités communales.

Pour Halimata Soré, habitante d’un des villages, ce projet sera une opportunité pour les femmes de relancer leurs activités économiques. « Le projet veut nous aider dans l’élevage en nous octroyant des animaux. Au niveau de la culture maraîchère également, il entend nous appuyer. C’est vraiment une opportunité pour nous », a-t-elle témoigné.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Kongoussi, Étienne Sawadogo, a salué l’initiative de l’association Dignus, la première du genre dans la zone. Selon lui, ce projet arrive à point nommé et contribuera à restaurer « la dignité humaine des populations des villages concernés ». Il a exhorté les bénéficiaires à tout mettre en œuvre pour assurer sa réussite.

En rappel, l’association Dignus et l’ONG Christian Aid sont membres de ACT Alliance, un réseau mondial d’Églises et d’agences d’Églises intervenant dans l’humanitaire, le développement et le plaidoyer.

