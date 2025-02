Bam: La délégation spéciale de la commune de Sabcé rend compte de sa gouvernance

Kongoussi, 13 fév. 2025,(AIB)-Le préfet Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sabcé Aristide G. Bado, a indiqué mercredi à Sabcé, que sa commune a mobilisé plus de 960 millions de FCFA en 2024 qu’elle a réinvestie dans les secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, l’hygiène et l’assainissement ainsi que la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes .

Les fonds sont constitués des recettes propres, des ressources transférées, du Fonds minier de développement local (FMDL) et des subventions de l’ Agence nationale d’appui au développement des collectivités territoriales

(ADCT).

Le président de la délégation spéciale s’exprimait mercredi 12 février 2025 à la journée de redevabilité de la commune de Sabcé présidée par le Haut-commissaire de la provinve du Bam Karim Ouédraogo.

Les principaux secteurs d’investissements de 2024 ont concerné prioritairement l’éducation et la santé.

Au niveau de l’éducation, la commune a procédé à la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires, la dotation en fournitures scolaires aux élèves et l’électrification de certaines écoles.

Dans le domaine de la santé, le laboratoire d’analyse médical du centre médical de Sabcé a été doté en matériel conséquent pour son bon fonctionnement.

En plus de ces deux secteurs, la délégation spéciale a également formé et equipé des jeunes et des femmes dans divers métiers et réalisé des infrastructures marchandes et communales pour booster l’économie locale.

« Nous avons ouvert la gare routière. Il y a aussi l’auberge communale qui est en cours de finition. Nous voulons aussi créer des emplois pour les jeunes en équipant une boulangerie et une boucherie moderne pour la commune. Enfin nous avons équipé nos VDP en effet d’habillement et porté assistance aux personnes deplacées internes à travers des dons de vivres » a précisé M. Bado.

Dr Moumouni Zoungrana, un fils de la commune, a salué l’initiative de la délégation spéciale.

Pour lui, le PDS et son équipe ont abattu un travail formidable qui doit être salué à sa juste valeur.

« Nous avons suivi le bilan des réalisations et tout est parfait. Le bilan est positif et nous saluons l’initiative à sa juste valeur parce que dans cette gouvernance, il faut la transparence » a-t-il indiqué.

Le Haut-commissaire a invité la population et les ressortissants de Sabcé à accompagner la délégation spéciale pour la réussite de sa mission.

La rencontre a pris fin par l’adoption de 16 recommandations et la mise en place d’un comité de suivi desdites recommandations.

Agence d’information du Burkina

AR/ata