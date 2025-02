Koulpélogo : Des vivres et du matériel de communication pour les VDP de Yondé

Ouargaye, 15 février 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Yondé a fait don de vivres et de matériel de communication aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux veuves de VDP, ce samedi 15 février 2025, lors de l’inauguration de son rond-point.

Placée sous la présidence de l’adjudant Boukary Compaoré, président de la délégation spéciale de la commune, et le parrainage d’Adaman Kamboné, chargé de mission auprès de la présidence du Faso, la coordination communale de la veille citoyenne de Yondé a inauguré son rond-point ce samedi.

À cette occasion, un don composé de sacs de riz, de bidons d’huile et de matériel de communication a été remis aux VDP ainsi qu’aux veuves des combattants tombés sur le champ d’honneur.

Présidant la cérémonie, l’adjudant Boukary Compaoré a salué le courage des forces combattantes et a invité la population à plus de résilience face aux défis sécuritaires.

Pour sa part, le parrain de la cérémonie, Adaman Kamboné, a rendu hommage à la résilience des habitants et a rappelé le rôle crucial des wayiyans dans ce contexte difficile.

« J’invite les wayiyans et l’ensemble de la population à travailler en étroite collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les VDP, dans le strict respect des règles. Il est également primordial d’éviter de divulguer sur les réseaux sociaux des informations sensibles, telles que les positions des FDS et des VDP, au risque de compromettre la lutte », a-t-il déclaré.

Le président de la coordination de la veille citoyenne, Issa Beogo, s’est dit déterminé, aux côtés de son équipe, à soutenir les plus hautes autorités du pays ainsi que les FDS et les VDP dans leur mission de reconquête du territoire national.

Avant l’inauguration du rond-point, les officiels ont rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Naaba Yémdé, chef de canton de Yondé.

