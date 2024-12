Burkina-Balé-Remise-Clés-Stade

Balé : Les clés du stade provincial remises aux autorités administratives, dix ans après le début des travaux

Boromo, (AIB) – Les clés du stade provinciale des Balé ont été officiellement remises par le directeur d’appui à la promotion du sport et des loisirs, Jérôme Kadiogo, au haut-commissaire de la province des Balé, Ibrahim Boly, le mardi 10 décembre 2024 à Boromo, dix ans après le début des travaux de réalisation de l’infrastructure.

Le stade provincial des Balé est désormais mis à la disposition des autorités administratives pour la promotion des activités sportives et des loisirs. Dans la matinée du 10 décembre, les clés de l’édifice ont été remises au haut-commissaire, Ibrahim Boly par le représentant du directeur général du fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, Jérôme Kadiogo.

La délégation du ministère des sports et les autorités administratives locales ont d’abord visité et apprécié les différentes infrastructures complémentaires réalisées par le fonds national pour la promotion du sport et des loisirs avant la réception des clés. il s’agit d’un terrain stabilisé de football, de deux sautoirs, des toilettes externes et une clôture de 35 milles mètres carré. Les travaux complémentaires ont débuté en début d’année 2024.

Ces nouvelles infrastructures ont rendu le stade pratique et apte à la pratique du football, l’athlétisme et le sport de masse en toute sécurité. Le nouveau joyau fait la fierté et l’admiration des populations qui étaient dans l’entente depuis plusieurs années après le début du chantier lancé dans le cadre de la célébration tournante de la fête d l’indépendance accueillie par la région de la Boucle du Mouhoun en décembre 2014.

A cet effet, les populations étaient déçues de voir que le stade promis ne comportait qu’un vestiaire sans une aire de jeux. L’édifice était dans cet état depuis plusieurs années et les locaux servaient de bureau à la direction provinciale des sports et celle de la culture.

De l’avis du haut-commissaire Boly, la situation était devenue embarrassante et aussi une doléance principale des acteurs du sport et les mouvements de jeunesse. C’est pourquoi, il a traduit toute sa joie et satisfaction aux autorités du ministère des sports en recevant les clés. L’autorité a également sollicité la réalisation au sein du stade d’un plateau pour les sports de main et une arène.

Le directeur d’appui à la promotion du sport et des loisirs à au nom du directeur général du fonds national pour la promotion du sport et des loisirs transmis les clés et prodigué des conseils aux bénéficiaires. Dans ce sens M. Kadiogo a insisté sur l’entretien de l’édifice et la nécessité d’y mener des activités sports régulièrement. C’est un terrain qui doit mobiliser plus de pratiquants à Boromo et servir de témoignage pour convaincre les autorités qu’il faut bien investir dans le sport, a-t-il dit.

Du reste, il a traduit la disponibilité des autorités du ministère des sports et des loisirs à accompagner pour la réalisation d’autres infrastructure et l’équipements du stade afin de le rendre aux normes internationales, tant que cela est possible.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata