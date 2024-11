Burkina-Balé-Gestion-Ressources-Eau

Balé : Le comité local de l’eau sensibilisé sur les bonnes pratiques

Boromo, (AIB) – Les membres de l’assemblée générale du comité local de l’eau (CLE) Balé7 ont été sensibilisées sur la gestion intégrée des ressources en eau et le changement climatique, le jeudi 7 novembre 2024 à Boromo au cours de la cérémonie de prise de service officielle de l’animatrice du CLE Balé 7 Yerizon Kanko. La cérémonie a rassemblé les responsables de l’agence de l’eau du Mouhoun et les responsables de l’ONG waterAid.

Le comité local de l’eau Balé 7 a désormais une animatrice, il s’agit de Yerison Kanko. Mme Kanko été présentée et installée dans ses nouvelles fonctions par le président du CLE Balé 7 le haut-commissaire de la province des Balé, Ibrahim Boly, le 7 novembre en présence des membres de l’assemblée générale, les responsables de l’agence de l’eau du Mouhoun et du partenaire WaterAid.

Selon le président du CLE, la nouvelle animatrice a été recrutée dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’BASIN’’ du partenaire WaterAid en collaboration avec l’agence de l’eau du Mouhoun. Le recrutement a été confié à un cabinet privé après l’appel à candidature.

Mme Kanko a dit sa fierté de travailler avec le CLE, elle s’engage à mettre ses compétences qui lui ont valu ce poste en pratiques afin de réaliser les activités qui lui seront confiée.

Cette prise de service a été suivi d’une remise de matériel de bureau et de moyen roulant au CLE Balé 7 afin de faciliter les activités de l’animatrice dans le cadre du suivi du projet BASIN. L’équipement a été offert par le partenaire WaterAid.

La cérémonie a également donnée lieu à un panel sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et le changement climatique. La première communication a été assurée par le représentant de l’agence de l’eau du Mouhoun, Ibrahim Aka.

La communication a porté sur : « L’état de mise en œuvre de la GIRE dans l’agence de l’eau du Mouhoun ». Puis la deuxième communication a été donné par le responsable de projet WaterAid Djibril Barry. Le communicateur a décrypté : « l’impact du changement climatique sur les ressources en eau ».

A l’issu des communicateurs les partenaires ont échangé sur les communications. A cet effet des situation concrètes de menace des ressources en eau par d’activités diverses et l’impact du changement climatique dans la région de la Boucle du Mouhoun et du centre ouest et sud ont été relevées. Face à l’urgence les acteurs ont été unanimes sur l’urgence à laquelle ils doivent faire face et les actions positives à encourager au sein des communautés et des secteurs socioprofessionnels afin de garantir la protection des ressources en eau pour les générations présentes et futures.

Dans ce sens le président du CLE Balé 7, Ibrahim Boly, a dénoncé l’attitude coupable de certains citoyens qui acceptent transporter des produits toxiques pour traverser le fleuve Mouhoun ce qui menace les ressources en eau d’intoxication.

De l’avis de M Boly ces personnes sont autant comparables à tes terroristes du fait que leurs actions menacent la sécurité collective et la santé des populations. Aussi, il a appelé les membres de l’assemblée générale à s’engager fortement dans la sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques dans leurs localités respectives en relayant également les informations urgentes et utiles.

En plus, il a traduit ses félicitations à l’animatrice tout en l’encourageant à travailler pour le succès des missions à lui confier et à attirer d’autres partenaires afin de les accompagner dans l’atteintes des objectifs.

Dans le même sens le directeur pays de WaterAid, Éric Mamboué, a félicité les membres du CLE pour leur forte mobilisation. Selon M. Mamboué cette mobilisation des acteurs témoigne de l’intérêt qu’ils accordent à la problématique du changement climatique mais également des enjeux liés à la gestion intégrée des ressources en eaux. Le directeur pays a dit la disponibilité de son ONG à accompagner l’agence de l’eau du Mouhoun partant du CLE.

Il a également partagé des expériences sur la thématique du panel. Pour accompagner la résilience des communautés le projet ‘’BASIN’ ’semble une référence innovante et encourageante qui favorise l’approche recherche actions et partage d’expériences.

En rappel le comité local Balé 7 regroupe la province des Balé et les communes de Pouni et Zawara. L’assemblée générale est composée des autorités administratives, les services techniques et les acteurs de plusieurs secteurs socioprofessionnels. Le comité a été installé en 2024.Le CLE Balé 7 est sous la coupe de l’agence de l’eau du Mouhoun.

Agence d’information du Burkina

OM/dnk/ata