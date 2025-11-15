BURKINA/ZONDOMA-EDUCATION-EXCELLENCE-SCOLAIRE

Zondoma/Education : La commune de Gourcy magnifie l’excellence dans le secteur de l’éducation

Gourcy, 13 nov. (AIB) – La commune de Gourcy a organisé, le mercredi 12 novembre 2025, la première édition de l’excellence scolaire qui a permis de primer les acteurs de l’éducation qui se sont distingués par la qualité de leur travail, au cours de l’année scolaire 2024-2025.

Des apprenants, des enseignants, des encadreurs pédagogiques et des parents d’élèves ont été honorés par la commune de Gourcy à travers une cérémonie de l’excellence.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de Gourcy Bosso Toé Kaba Téré, cette initiative s’est imposée au regard de la qualité des résultats scolaires engrangés par les acteurs de l’éducation de son territoire administratif qui compte deux circonscriptions d’éducation de base (CEB): (Gourcy1 et 2).

« Depuis l’annonce des résultats des examens du CEP 2025, nous avons pris l’engagement d’accompagner les acteurs de l’éducation pour les encourager à faire mieux », a-t-il indiqué.

Convaincu qu’aucun développement ne peut s’opérer sans des ressources humaines de qualité, le haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé, président de la cérémonie, a salué la pertinence de cette initiative qui encourage les acteurs intervenant dans l’éducation et la formation des citoyens de demain.

« J’ai demandé à toutes les communes du Zondoma d’inscrire dans leur agenda la célébration de l’excellence », a-t-il dit, en traduisant ses félicitations aux acteurs de sa province qui ont brillé par leurs résultats au plan régional et national.

« Le meilleur encadreur pédagogique du Burkina et la meilleure enseignante de la région du Nord sont de la commune de Gourcy », a confirmé le Directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma, Karim Sawadogo, qui soutient que les performances réalisées par ses agents cette année méritent bien d’être reconnues.

Le parrain de l’activité, Pascal Ouédraogo quant à lui, a traduit ses félicitations à l’ensemble des lauréats tout en réitérant sa disponibilité à accompagner la commune dans ses efforts d’encouragement des « VDP de la lutte contre l’ignorance ».

Au total, 64 prix, constitués d’ordinateurs portables, de vélos, de kits scolaires et d’assainissement, des lettres de félicitation ont été attribués aux lauréats.

Les prix ‘’super enseignant’’ sont revenus à Jeanne d’Arc Kébré (Gourcy1) et Bata Romba (Gourcy2). Les meilleures filles au CEP sont : Djélika Kaboré et P. Pierrette Ouédraogo. Quant aux meilleurs garçons de la commune au CEP, ils ont pour noms : Kassoum Mandé et P. Rodrigue Bonkouma.

En rappel, les CEB de Gourcy1 et 2 ont réalisé respectivement des taux de succès de 92,56% et 93,90% au CEP et un taux de 100℅ à l’entrée en sixième session de 2025. A en croire le premier responsable de la commune, une ligne budgétaire est désormais tracée pour encourager chaque année les acteurs les plus méritants.

Agence d’information du Burkina

