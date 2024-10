Bagré : Les forces vives organisent un meeting de soutien au MPSR2 et aux forces combattantes

Bagré, 12 oct. 2024 (AIB)-Les populations et les organisations de la veille citoyenne ont organisé hier dimanche à Bagré chantier dans la région du Centre-Est, un meeting de soutien au MPSR2 dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et l’ensemble des forces engagées dans la reconquête du territoire national ont reçu le dimanche 12 octobre 2024, le soutien des populations et des organisations de la veille citoyenne à Bagré.

Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des anciens ont réaffirmé leur volonté à soutenir les actions du Président, qui, selon eux, incarne la vérité.

Selon les organisateurs, l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2) a redonné l’espoir perdu depuis des années, au peuple burkinabè.

C’est pourquoi, selon toujours les organisateurs, les populations de Bagré et la coordination des organisations de la veille citoyenne du Centre-Est ne sont pas restées les bras croisés face aux ennemis de la nation.

L’occasion a été saisie par le président de la délégation spéciale de la commune de Bagré pour exprimer sa reconnaissance à la veille citoyenne pour ses actions patriotiques.

En marge de cette rencontre, une collecte volontaire d’argent a permis de réunir 60 milles FCFA pour soutenir les VDP de la commune. Un concert a été également organisé en hommage aux FDS et VDP qui se battent pour le retour de la paix.

Le chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné, a pour sa part invité « les wayiyans » à la vigilance et à cultiver le vivre-ensemble pour contrer les velléités de déstabilisation de la nation.

Agence d’information du Burkina