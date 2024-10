Burkina : Le gouvernement ressuscite Brafaso

« La SN-BRAFASO est une société d’économie mixte au capital fixé à six milliards (6000 000 000) F CFA. La participation de l’Etat est fixée à 4 200 000 000 F CFA, représentant 70% du capital social. Celle du secteur privé est de 1800 000 000 F CFA, représentant 30% du capital social de la SN-BRAFASO », indique le rapport du conseil des ministres.

Elle vise surtout la réduction du chômage des jeunes qualifiés, la transformation des matières premières locales et la réduction de l’importation des boissons.

La SN-BRAFASO se fixe pour objectifs, la fabrication et la vente de tous produits industriels, finis ou semi-finis, la fabrication et la vente de bière, de malt, de boisson alcoolisée, de vin, de liqueur, de boisson gazeuse, de jus de fruits, l’entreposage frigorifique et la fabrication de glace.