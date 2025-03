Arrivée du Président ghanéen au Niger

Ouagadougou, 09 mars 2025(AIB)-Le Président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur John Dramani Mahama, accompagné d’une importante délégation, est arrivé à Niamey ce dimanche 9 mars 2025 pour une visite de travail et d’amitié, annonce la RTN.

Un accueil chaleureux lui a été réservé au Pavillon présidentiel de l’Aéroport international Diori Hamani par le Chef de l’État, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, en présence du Premier Ministre,Ministre de l’Économie de des Finances , des membres du CNSP, des membres du Gouvernement, du Corps diplomatique et consulaire, ainsi que des autorités traditionnelles et religieuses et de la communauté ghanéenne résidant au Niger.

Après la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger, le nouveau président ghanéen est attendu lundi au Burkina.

Agence d’information du Burkina Source : RTN