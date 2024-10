BURKINA-KOURITTENGA-EDUCATION-DIRECTEURS-INSTALLATION

Kourittenga/Education : Ouboli Marcel Yogo installé dans ses nouvelles fonctions de directeur provincial

Kourittenga, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a officiellement installé, le mercredi 16 octobre 2024 à Koupéla, l’inspecteur de l’enseignement primaire, Ouboli Marcel Yogo, dans ses nouvelles fonctions de directeur provincial de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Kourittenga.

Nommé en conseil des ministres du 02 octobre 2024, l’Inspecteur de l’enseignement du premier degré, Ouboli Marcel Yogo, a été installé officiellement, le mercredi 16 octobre 2024 à Koupéla, dans ses nouvelles fonctions de directeur provincial de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Kourittenga.

La cérémonie a connu la présence du corps enseignant et des personnalités venues de l’intérieur et d’ailleurs.

Marcel Yogo a témoigné sa gratitude à l’endroit des plus hautes autorités pour la confiance placée en sa modeste personne.

« Je mesure à sa juste valeur, l’immensité et le poids de la responsabilité de cette nouvelle mission qui m’a été confiée. Je voudrais ici rassurer qu’avec mon entière disponibilité, mon engagement et grâce au dévouement des collaborateurs pétris de connaissances et d’expériences professionnelles à mes cotés, je reste confiant de la réussite de cette mission», a déclaré M. Yogo.

Le directeur provincial sortant, Pascal Waongo, a félicité son successeur et a remercié les acteurs grâce à qui il a apporté sa contribution à l’éducation des enfants du Kourittenga.

« A mes chers collaborateurs, aux enseignants, je vous demande d’accorder au directeur provincial entrant tout le soutien dont il aura besoin, pas pour lui faire plaisir mais parce que cela est une nécessité pour la mission qui vous est commune», a confié M. Waongo.

Le chef du service de l’enseignement primaire du Kourittenga, a au nom du personnel, rassuré le directeur entrant, de leur disponibilité, leur détermination, leur engagement, leur solidarité à l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué Pascal Waongo, pour ses services rendus et son travail remarquable abattu pour la province du Kourittenga.

Il a adressé ses félicitations à Ouboli Marcel Yogo pour sa nomination tout en lui rappelant sa mission principale et ses attributions.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo