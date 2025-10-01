Ziniaré : des acteurs de la veille citoyenne nettoient la cour du CHR

Ziniaré, 1er octobre 2025 (AIB)-À Ziniaré, le civisme s’est traduit en acte concret ce mercredi 1er octobre 2025. Des acteurs de la veille citoyenne, regroupés au sein du Mouvement Jeunesse Consciente de Bassitenga, ont procédé à une vaste opération de salubrité dans l’enceinte du Centre hospitalier régional (CHR) de la ville.

Vêtus de gilets marquant leur appartenance et leur engagement citoyen, ils étaient munis de machettes, de pelles et de râteaux pour désherber et assainir la cour de l’hôpital. Une initiative qui vise à offrir aux patients, aux accompagnants et au personnel soignant un cadre plus sain et agréable.

« Nous sommes dans l’enceinte du CHR de Ziniaré. C’est un lieu où se retrouvent malades et accompagnants. Il est important de le garder propre pour préserver la santé des citoyens. En cette saison pluvieuse, la prolifération des moustiques peut entraîner de nombreuses maladies. On ne doit pas tout attendre de l’État. Le Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, appelle toujours les Burkinabè à poser des actes citoyens. Nous avons voulu répondre à cet appel », a indiqué Drissa Sanou, président du Mouvement Jeunesse Consciente de Bassitenga.

Sur place, des usagers de l’hôpital ont salué le geste, estimant qu’il contribue à la lutte contre l’insalubrité et aux efforts de santé publique. Pour eux, cette mobilisation prouve que la jeunesse peut être un moteur de changement lorsqu’elle s’organise autour d’actions concrètes.

À travers ce type d’initiatives, le Mouvement Jeunesse Consciente entend promouvoir la veille citoyenne et inciter d’autres associations et communautés à s’engager pour l’entretien des espaces collectifs.

Cette opération illustre la dynamique citoyenne en marche à Ziniaré, où les populations s’approprient de plus en plus la responsabilité du bien-être commun aux côtés des autorités.

Agence d’Information du Burkina

LC/ata